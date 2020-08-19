Мы готовы - ЕС обратился к Лукашенко с неожиданным предложением

Евросоюз провел 19 августа экстренный внеочередной саммит, полностью посвященный кризису в Беларуси. Президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила официальное предложение Брюсселя президенту Александру Лукашенко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ее выступление после саммита.

По словам фон дер Ляйен, европейская сторона может помочь Беларуси в процессе мирной передачи власти.

"Мы готовы принять участие, всеми возможными способами, в сопровождении мирной демократической передачи власти в Беларуси", — пояснила президента ЕК.

Она добавила, позиция Брюсселя заключается в учреждении диалога власти и оппозиции, которую поддерживают протестующие.

Напомним, массовые беспорядки по всей Беларуси начались после выборов президента 9 августа. Тысячи белорусов обвинили режим Лукашенко в мощных фальсификациях за всю историю страны. Его оппозиционная оппонентка Светлана Тихановська якобы получила лишь около 10% голосов.

Президент Беларуси тем временем отказывается ни от одного диалога. Он обвиняет протестующих в заговоре — якобы беспорядки профинансированы и управляемые из-за рубежа.

Больше всего международное сообщество возмутили жестокие попытки подавить выступление недовольных граждан силой. Тысячи людей пострадали от рук силовиков — на улицах или в изоляторах, где из многих издевались.

Единственный контакт Лукашенко пока — это президент РФ Владимир Путин. Накануне он даже отказался вести телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель, когда та попыталась связаться.

Как сообщал ONLINE.UA, Евросоюз созвал на среду, 19 августа, чрезвычайный саммит из-за резонансных событиях в Беларуси. Европейские лидеры, которые участвовали в мероприятиях, решили не признавать президентских выборов 9 августа на уровне сообщества.