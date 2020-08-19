Шокирующее признание - у Лукашенко объяснили убийство протестующего силовиками

Протестующий из города Брест получил огнестрельное ранение от белорусских силовиков и умер в среду, 19 августа. В тот же день Следственный комитет выступил с официальным объяснением трагического инцидента. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на TYT.BY.

По версии следствия, 11 августа два человека атаковали группу силовиков, которые присутствовали на акции. Они якобы били правоохранителей металлической трубой, "а также осуществляли попытку завладения огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами".

Ведомство признало использование силы против нападающих.

"Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако, ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины, непреднамеренно ранил его в область головы", — утверждают в СК.

Раненого госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ему жизнь.

"Следователями будет дана окончательная правовая оценка действиям нападавших, а также правомерности применения оружия лицом, на которое возложены функции по охране общественного порядка", — добавили в структуре.

Следует заметить, 19 августа белорусские медиа проинформировали о гибели от огнестрельного ранения 43-летнего Геннадия Шутова. Тот находился 11 августа на протестах в Бресте, но пропал — родные его искали два дня.

Протесты продолжаются с 9 августа, дня президентских выборов. Через жорсткокисть силовиков пострадали сотни людей на улицах, еще тысячи были задержаны. Их выпустили из изоляторов лишь несколько дней спустя, после избиения и издевательств.

Как сообщал ONLINE.UA, раненный силовиками гражданин находился в минском госпитале в тяжелом состоянии. Туда его перевели после госпитализации в один из брестских заведений. Врачи не смогли даже дать ни прогноза по выздоровления.