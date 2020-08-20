Гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака

Для Водолеев очень часто всё решает послевкусие. Во всём. Всё зависит от того, что почувствуешь после. После общения, после поцелуя, после ссоры, после кофе, после взгляда. Это "после" во многом является определяющим.

Да, Тельцы ужасные собственники. Если что-то им принадлежит, значит оно только их и больше ничье. Не важно человек это или вещь. Зато то, что Тельцы считают "своим", они любят больше всего на свете Тельцы настолько верные, что даже когда переходят дорогу, не смотрят налево...

Весам нужна, как никому другому, абсолютная уверенность в том, что их любят. Уверенность, не раз подкреплённая делом. нет повести печальнее на свете, чем повесть о Весах-совах, которым волею судеб приходится жить как жаворонкам. Весы очень редко пробуют, как говорится, снимать с людей маски, — они отлично понимают, что часто это не маски, а намордники... Весам стоит периодически пробовать смотреть на их отношения с людьми с точки зрения этих людей: представлять себя на секунду ими, а их — собой и думать, все ли вам нравится, все ли происходит правильно и так, как вам бы хотелось, — и только потом действовать согласно вашим решениям.

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 20 августа 2020 года для Овнов

Общий гороскоп для Овнов

Не причесывайте всех под одну гребенку, не ссорьтесь с коллегами по работе, не принимайте поспешных решений. В остальном можете наслаждаться полной свободой действий.

Любовный гороскоп для Овнов

В этот день ваша душа будет жаждать творчества, творческой реализации и благодарных зрителей или слушателей, которые всё это оценят. В роли таковых может выступить ваш любимый человек, однако если плоды вашей фантазии будут ему не по нраву, терпения ему хватит ненадолго.

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот день вам может пойти на пользу забота о состоянии своих легких. Попробуйте делать дыхательную гимнастику и больше бывать на свежем воздухе. Кроме того, сейчас самое время для борьбы с курением. Хотя бы в течение дня.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вам будет непросто решиться на какой-то ответственный шаг, который в корне изменит как ваш трудовой процесс в частности, так и направление движения вашей фирмы в целом. Однако изменение это лишь в ваших руках, поэтому от вашей решительности будет зависеть многое.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня вы можете оказаться несколько неаккуратны. Будьте максимально осмотрительны за столом, было бы совсем ни к чему вывернуть на себя тарелку с супом. Можно, конечно, отказаться от первого и выбрать в качестве обеда нечто легко отстирывающееся, но все же проще будет постараться не размахивать руками и быть готовым вовремя увернуться.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 20 августа 2020 года для Тельцов

Гороскоп здоровья для Тельцов

Сегодня вам следует организовать для себя умеренные физические нагрузки, сейчас они идеально помогут вам поддержать работу всего организма и окажут благоприятное воздействие на сердце.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Сегодня вы на редкость точно будете определить чего сколько и куда надо положить, чтобы результат был наилучшим. Это весьма поможет в том случае, если вам придется что-то готовить, не имея под рукой точного рецепта и измерительных приборов, и может здорово помешать в том случае, если ваше соприкосновение с кулинарной жизнью предполагается лишь в качестве едока. Вы будете слишком внимательны к оттенкам вкуса и, соответственно — к его недостаткам.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня вам предстоит извлечь максимум выгоды из создавшейся ситуации, даже совершенно не подходящей для того, чтобы что-либо из нее извлекать. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы благодарные потомки воздавали вам хвалу за ваш бесценный опыт.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно поверить в вашу правоту, поэтому он будет все перепроверять после вас по тысяче раз, если не больше. Постарайтесь не раздражаться по этому поводу. В конце концов, каждый человек имеет право на сомнение и недоверие.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодняшний день напомнит вам о существовании друзей, и о том, насколько они вам нужны. Не ждите повода, побалуйте себя и их встречей просто так.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 20 августа 2020 года для Близнецов

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы будете удивительным образом походить на ослика Иа-Иа. Будете с печальным видом напевать песенку: "Да-да-да, не беда" — но никто в это не поверит, даже вы сами. Да и кого вы хотели обмануть? Любимого человека? Чтобы он за вас не переживал? Да ему от вашей неумелой счастливой и оптимистичной маски ещё хуже!

Общий гороскоп для Близнецов

Сократите круг общения на сегодняшний день. Вы будете очень уязвимы эмоционально и присутствие рядом с вами большого количества людей перенесете с трудом.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Было бы желание есть, а уж возможность обустроить трапезу максимально комфортным для себя образом и обеспечить достойными блюдами у вас найдется. Придется срочно начать работать над своим аппетитом, нынче его требуется как следует раздразнить, иначе он может вас покинуть. Походите там, где готовят что-нибудь вкусное, принюхайтесь. Картинки в кулинарной книге тоже полезно посмотреть красивые.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день вашему организму особенно необходим будет кальций. Это вовсе не значит, что вам теперь придется есть зубную пасту в огромных количествах. Просто покупайте побольше творога и любых продуктов, которые его содержат.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Нынче будут особенно неплохо удаваться размышления о расширении ассортимента выпускаемой продукции, если ваша деятельность связана с производством, или предоставляемых услуг, если вы работаете в сфере обслуживания. Кое-какие из идей будут вполне удачны.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 20 августа 2020 года для Раков

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодняшний день обещает быть довольно удачен и весьма насыщен событиями, весьма вероятно крупное застолье. Берегите свое платье от излишне активных в беседе сотрапезников, если вам за столом попадется сосед, любящий сопровождать свою эмоциональную речь жестами, на вас вполне может быть опрокинуто что-то трудновыводимое.

Общий гороскоп для Раков

Вы сказали уже достаточно, пора переходить к делу, в противном случае вас могут счесть болтуном.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня вы найдете причину ряда ваших проблем. Останется пустяк — разобраться, что теперь с нею делать. Можете это занятие с чистой совестью отложить — для одно дня вполне хватит одного подвига.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вам может показаться, что отношения с вашим любимым человеком выжали из вас все соки, сделали вас слабым, немощным и неспособным радоваться красотам этого мира. Может быть, стоит как-то пресечь это безобразие?

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день ваш позитивный настрой будет тем стимулом, который поможет вам, наконец-таки приступить к улучшению своего самочувствия и заняться непосредственно решением имеющихся проблем.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 20 августа 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

Если у вас с вашим любимым человеком проблемы, не спешите сбегать от него на край света. От этого проблем не убавится, они лишь законсервируются и будут потихоньку разъедать вас и вашу половинку изнутри. Лучше решить все сразу. Пусть и больно, зато правильно.

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодня наибольшим приоритетом должны пользоваться блюда, приготовленные для вас лично. Таких на столе нет? Странно, для кого же тогда готовили? Обратите максимум внимания на мясо во всех его видах — холодец, заливной язык, любой содержащий мясо (желательно — побольше) салат, начиная с классического оливье и до бесконечности. Ну и, разумеется, горячее. Предпочтительно — баранина.

Бизнес-гороскоп для Львов

Никому не завидуйте. Нынче это чувство будет особенно разрушительно, оно может внести серьезный раздор в ряды самых сплоченных единомышленников. Если считаете, что кому-то везет больше, чем вам, лучше попробуйте разобраться, чего это везение человеку стоило.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день звезды советуют вам позаботиться о ваших глазах, особенно, если из-за работы вам приходится подвергать их повышенной нагрузке. Вероятно, вечером вам могут пойти на пользу различные успокаивающие компрессы.

Общий гороскоп для Львов

Способность к сочувствию позволяет вам лучше понимать других. Вы способны разобраться в их переживаниях и желаниях, квалифицированно утереть сопли и т.д. и т.п.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 20 августа 2020 года для Дев

Любовный гороскоп для Дев

Приближается к концу какой-то важный этап в вашей жизни. Это совсем не обязательно отношения с вашим любимым человеком, хотя может быть и так. Постарайтесь, чтобы рядом с вами все время был кто-то близкий, любящий и понимающий. Так вам будет проще.

Общий гороскоп для Дев

Такое качество как нерешительность вам не слишком присуще, но, всякое бывает, и сегодня вас одолеет именно она. Возможно какие-то дела придется отложить, это все же лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе.

Бизнес-гороскоп для Дев

Постарайтесь сегодняшний день провести как можно более плодотворно: сделайте все то, что успеете, можете успеть и должны успеть — и еще что хотите успеть. Только в этом смысле будет считаться, что ваш день был прожит не зря.

Кулинарный гороскоп для Дев

Хороший день для того, чтобы от души повеселиться. В принципе, вы можете поддерживать должное настроение духа и без специфических средств, но если добавить к собственному веселью пару-тройку легоньких коктейлей, вроде "мулатки" или рома с пепси-колой, будет совсем замечательно. Закусывать лучше салатом с крабами или креветками.

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день хороший результат может дать лечение с помощью различных народных средств. Однако, если ваши познания в этих областях оставляют желать лучшего, то пока стоит отдать предпочтение традиционной медицине.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 20 августа 2020 года для Весов

Любовный гороскоп для Весов

Даже если вы сегодня поссорились с вашим любимым человеком, не стоит ни с кем делиться переживаниями. Недоразумение, возникшее между вами, совсем скоро уляжется, а вот неприязнь по отношению к нему у ваших друзей и знакомых останется. Как вам потом с нею бороться?..

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня особенно успешный день ожидает тех Весов, кто работает в сфере точных наук и компьютерный технологий. Ваше финансовое благополучие напрямую будет связано с тем, как хорошо вы сумеете наладить нужные контакты, так что будьте приветливы и умейте понравиться.

Кулинарный гороскоп для Весов

Вы будете склонны стремиться к некоторой цели, в том числе, и находясь за столом. На тот случай, если этой целью окажется уничтожение всей имеющейся на этом самом столе пищи, постарайтесь, чтобы ее было ровно столько, сколько вы в состоянии съесть без вреда для собственного здоровья. И ни в коем случае не приближайтесь к шведским столам и салат-барам. Чревато жутким приступом обжорства.

Гороскоп здоровья для Весов

Нынче вы можете оказать большую услугу своим легким и сердцу, если будете следить за своей осанкой, ведь правильное положение тела может обеспечить правильное функционирование этих органов.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня вы сами безо всяких прогнозов сможете предсказать ближайшее будущее, причем не только себе, но и окружающим.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 20 августа 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Наилучшим образом с тем душевным состоянием, которое прогнозируют для вас звезды, будет сочетаться медитативное настругивание салатов. Вот и сварите овощи для Оливье или винегрета — иначе, когда еще соберетесь..

Общий гороскоп для Скорпионов

Вы сегодня рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить, нахрапом нынче ничего взять не удастся.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Главное — надейтесь и верьте. Чем сильнее будут два этих чувства, тем больше вероятность того, что ваши мечты касательно вашего любимого человека сбудутся. Увы, больше ничем вы исполнению вашего желания помочь не сможете. Только надеждой и верой. Верой и надеждой.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам необходимо помимо приведения в порядок своих дел, над которыми вы работаете, ещё и четко построить себе план действий на весь отрезок рабочего дня, так вы сможете ввести себя в рамки, не позволяющие вам расслабляться и отвлекаться на ненужные дела.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день вам стоит поберечь ваши коленки и локти от ударов, ушибов, вывихов и тому подобных неприятных воздействий, которые, скорее всего, будут неизбежны, если вы собираетесь кататься на роликах, например.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 20 августа 2020 года для Стрелецов

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день ваше самочувствие может оказаться неважнецким. Скорее всего, это произойдет из-за неблагоприятных погодных условий, однако причины могут оказаться и куда более серьезными. Постарайтесь докопаться до сути, в одиночку или с врачом.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам будет довольно трудно смириться с тем фактом, что вы на своей должности отнюдь не являетесь незаменимым, и вашу необходимость здесь и сейчас нужно раз за разом доказывать начальнику, коллегам, партнерам и всем вместе. Придется постараться — выбора нет.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы будете выглядеть белой вороной. Оберните свое отличие от других в свою пользу и ни в коем случае не пытайтесь спрятаться.

Любовный гороскоп для Стрелецов

В этот день вам очень захочется дать своему любимому человеку тысячу и один совет, научить его жить и облагодетельствовать своим богатым жизненным опытом. Что ж, может быть, дело это и благое. Однако постарайтесь не быть навязчивым, иначе вашего общества начнут избегать, и ваш опыт останется невостребованным.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодня рекомендуется попробовать какое-нибудь национальное блюдо. Например, фаршированную щуку. Причем, не просто фаршированную, а по всем правилам — грибами с луком, как и положено лучшему блюду еврейской кухни. Не хотите щуки — попробуйте, ну, хотя бы, барабульку по-александрийски. Замечательный образчик египетской кухни..

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 20 августа 2020 года для Козерогов

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодняшний день научит ваш критичнее относиться к проделанной вами работе. Последнее время вы привыкли, что всё, что вы делаете, одобряется шефом, но вот теперь вас вновь вернут с небес на землю и заставят дорабатывать ваш труд, представленный на суд начальства.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Превыше иных качеств сегодня будет цениться тщательность подхода к любому, сколь угодно малозначимому делу. Оно и в целом пригодится, а уж в кулинарии будет просто необходимо.

Любовный гороскоп для Козерогов

У вашей половинки сейчас непростой период в жизни. Поддержите ее. Будьте сильным плечом, на которое можно опереться. Надежным фронтом. Спасительной жилеткой. Потерпите ее плохое настроение, слезы и тяжелые вздохи. Любовь, к сожалению, — это не только романтические вечера на скамейке под луной.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Сегодняшний день вам лучше всего провести под лучами солнца, пусть даже искусственного. Особенно если оно для вашей кожи не вредно. Сходите хотя бы на три минутки в солярий — скорее всего, жизнь после этого покажется вам куда более радужной.

Общий гороскоп для Козерогов

Дух сотрудничества обычно облегчает жизнь, ваш случай — не исключение. Вовлеките домашних во что-нибудь типа соревнования — и вам не придется более тащить на себе весь груз.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 20 августа 2020 года для Водолеев

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Этот день хорош для того, чтобы подумать о будущем. Посмотритесь в зеркало, прикиньте, не пора ли немного подкорректировать свои вкусы в пище, не убрать ли из своего меню мучное или, скажем, содержащее холестерин. Когда надоест думать о том, что ждет вас впереди, вернетесь к милым вам привычкам, а пока вам будет приятно считать, что вы в состоянии ограничить себя ради некоторой цели.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Если вы решили устроить себе разгрузочный день, вам следовало бы избегать тех продуктов, которые повышают уровень кислотности и могут лишь усугубить аппетит. Поэтому постарайтесь употреблять меньше яблок.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Если вы давно хотели завязать неформальные отношения с вашим начальником, сегодня самый подходящий день для того, чтобы осуществить этот коварный план. Пригласите его на шашлыки или просто на ужин в вашу семью, познакомьте со своей второй половинкой и детьми, накормите чем-нибудь вкусным, развлеките задушевной беседой. Хотя бы мысленно. Ну как, теперь понимаете, что из этого ничего хорошего не выйдет?

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня никого не бойтесь: люди в большинстве своем будут желать вам только добра. А уж ваш любимый человек в особенности. Ему вроде как вы особенно дороги в довольном и счастливом состоянии. Впрочем, голову и бдительность тоже терять не стоит, пригодятся на всякий случай.

Общий гороскоп для Водолеев

То, что долгое время дразнило вас, оставаясь абсолютно недосягаемым, сегодня утратит бдительность. У вас есть хороший шанс его поймать. Не зевайте.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 20 августа 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вы должны приоткрыть для себя завесу некоторой тайны. Сами ли вы это сделаете, или вас просто посвятят в нее насильственным образом — зависит от обстоятельств.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня будьте осторожнее с деньгами, особенно если они чужие и вам их доверили. Со своими собственными сбережениями тоже будьте внимательнее, не расходуйте их на, как вам кажется, массу важных и срочных покупок, иначе потом ощутите значительную прореху в своем кошельке.

Гороскоп здоровья для Рыб

Нечто, не доделанное ранее, нынче может вернуться и настоятельно потребовать вашего внимания. Если это касается самочувствия, вы, наверное, и сами догадаетесь, что откладывать решение проблемы в очередной раз — не самый удачный выбор.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня у вашего любимого человека появится новый друг или близкий человек, а новое — это всегда интересное, поэтому у вас появится причина для ревности. Звёзды бы всё же советовали в этот день отношения не выяснять: скорее всего, уже завтра новому знакомству будет уделяться гораздо меньше времени и внимания.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодня вы вполне можете налететь на не совсем качественные продукты или не слишком аккуратного повара. Пища рискует оказаться не слишком вкусной, недостаточно прожаренной или напротив — подгоревшей. Однако, даже это не сможет испортить вашего роскошного настроения — вы просто закажете нечто другое, в расчете на то, что следующее блюдо будет удачнее. И преуспеете.