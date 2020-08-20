Курс валют на сегодня 20 августа - доллар подорожал, евро подорожал

На четверг, 20 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подорожал, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 20 августа цена доллара США составит 27 гривен 32 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 9 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 6 копеек, что в свою очередь на 11 копеек больше чем в среду, 19 августа.

В среду, 19 августа, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.45/27.425 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.76/32.72 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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