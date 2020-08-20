Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 20 августа

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло — в четверг, 20 августа, зафиксировали 2134 новых случаев заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных
По состоянию на 20 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 3405 случаев;
- Волынская область — 4929 случаев;
- Днепропетровская область — 1873 случая;
- Донецкая область — 1156 случаев;
- Житомирская область — 2597 случаев;
- Закарпатская область — 6662 случая;
- Запорожская область — 1213 случаев;
- Ивано-Франковская область — 7290 случаев;
- Кировоградская область — 749 случаев;
- г. Киев — 11172 случаи;
- Киевская область — 4727 случаев;
- Львовская область — 12 631 случай;
- Луганская область — 204 случая;
- Николаевская область — 893 случая;
- Одесская область — 5408 случаев;
- Полтавская область — 594 случая;
- Ровенская область — 8091 случай;
- Сумская область — 1078 случаев;
- Тернопольская область — 4116 случаев;
- Харьковская область — 6849 случаев;
- Херсонская область — 321 случай;
- Хмельницкая область — 1768 случаев;
- Черновицкая область — 8297 случаев;
- Черкасская область — 1200 случаев;
- Черниговская область — 1314 случаев.
Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 20 августа заболели уже более 22,5 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали почти 262 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости
На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
В Минздраве подчеркивают, что вся украинская медицинская система сейчас направлена на оказание медицинской помощи больным
Ранее ONLINE.UA сообщал, что региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи предупредил весь мир о новой проблеме — по его словам, во многих странах уже началась новая фаза эпидемии коронавируса, но теперь инфекция в большей степени поражает молодых людей в возрасте 20-40 лет. Усугубляет проблему то, что молодое население планеты, как правило, легче переносит коронавирус и во многих случаях люди дажже не подозревают, что болеют, но при этом передают вирус другим людям, подвергая опасности их жизни.