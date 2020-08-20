Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 20 августа

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло — в четверг, 20 августа, зафиксировали 2134 новых случаев заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 98537 человек, из них 2184 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 50441 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 20 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 3405 случаев;

Волынская область — 4929 случаев;

Днепропетровская область — 1873 случая;

Донецкая область — 1156 случаев;

Житомирская область — 2597 случаев;

Закарпатская область — 6662 случая;

Запорожская область — 1213 случаев;

Ивано-Франковская область — 7290 случаев;

Кировоградская область — 749 случаев;

г. Киев — 11172 случаи;

Киевская область — 4727 случаев;

Львовская область — 12 631 случай;

Луганская область — 204 случая;

Николаевская область — 893 случая;

Одесская область — 5408 случаев;

Полтавская область — 594 случая;

Ровенская область — 8091 случай;

Сумская область — 1078 случаев;

Тернопольская область — 4116 случаев;

Харьковская область — 6849 случаев;

Херсонская область — 321 случай;

Хмельницкая область — 1768 случаев;

Черновицкая область — 8297 случаев;

Черкасская область — 1200 случаев;

Черниговская область — 1314 случаев.

Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 20 августа заболели уже более 22,5 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали почти 262 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 937 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 31 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 6,4 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , 791 тысяча людей, вылечились – 15,3 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

В Минздраве подчеркивают, что вся украинская медицинская система сейчас направлена на оказание медицинской помощи больным COVID-19 , но медики призывают предотвращать заболевание — очень важно соблюдать карантинные правила и рекомендации, ведь это прежде всего ответственность перед собой и теми, кто рядом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи предупредил весь мир о новой проблеме — по его словам, во многих странах уже началась новая фаза эпидемии коронавируса, но теперь инфекция в большей степени поражает молодых людей в возрасте 20-40 лет. Усугубляет проблему то, что молодое население планеты, как правило, легче переносит коронавирус и во многих случаях люди дажже не подозревают, что болеют, но при этом передают вирус другим людям, подвергая опасности их жизни.