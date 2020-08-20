Умер Борис Патон - что нужно знать о легендарном украинском ученом

19 августа Украину и всю международную общественность потрясла печальная новость — официально стало известно о смерти выдающегося украинского ученого Бориса Патона. Сейчас уже формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы. Эту информацию подтвердил Совет национальной безопасности и обороны, а также глава государства Владимир Зеленский, который уже выразил свои соболезнования на страницах в социальных сетях, передает ONLINE.UA.

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжден званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец. Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошлом времени. Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича. Вечная память!" — написал Владимир Зеленский.

19 августа, поздно вечером, стали известны некоторые обстоятельства смерти героя Украины, руководителя Национальной академии наук Бориса Патона. Сотрудники НАН сообщили, что предыдущие недели он провел в больнице из-за проблем со здоровьем.

"У Бориса Евгеньевича было заболевание сердечно-сосудистой системы, второй раз за последние 2 недели он был госпитализирован в институт Амосова, там собирали консилиум, но увы... Похороны, очевидно состоится в субботу, похоронен он, думаем, будет на Байковом кладбище. Дело в том, что там покоятся его родные — отец, мать, дочь. Кстати, сегодня в СМИ сообщили, что у него не осталось родственников, но это ложь. У него есть внучка, правнучка, зять. С ними будет согласовываться место захоронения", — говорят в НАН Украины.

Академики рассказывают, что Патон последний раз присутствовал на заседании Президиума незадолго до начала карантина, но работал до последнего удаленно.

Краткая биография Бориса Патона

Борис Патон родился в 1918 году в Киеве в семье домохозяйки Натальи Патон и академика Евгения Патона, который основал Институт электросварки и в честь которого назван один из главных мостов Киева — мост Патона.

Он окончил Киевский политехнический институт по специальности "инженер-электрик" и более 70 лет проработал в Институте электросварки, который назван в честь его отца.

С 1962 года Патон непрерывно занимал пост президента Национальной академии наук Украины. Каждый раз его переизбирали на эту должность на безальтернативной основе. Последний раз ученого избрали президентом НАНУ в 2015 году.

В 2020 году Патон не подал свою кандидатуру на выборы нового главы академии, которые были назначены на 16 апреля, однако вскоре перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Патон был ровесником НАНУ, ведь родился в год ее основания — в 1918 году (тогда она называлась "Украинская академия наук").

Во времена независимой Украины он стал первым, кто получил звание Героя Украины с формулировкой "за самоотверженное служение науке, выдающиеся достижения в области сварки и специальной электрометаллургии".

Самые известные и наиболее значимые изобретения

На счету ученого более 1 тыс. публикаций, в том числе 20 монографий и более 400 изобретений. Среди самых известных и значимых — электросварки мягких тканей, то есть, соединение мягких тканей в процессе хирургического вмешательства с помощью высокочастотного электрического тока.

Метод электросварки применяется во время операций по удалению гланд, наложение шва на желудок, косметических операций на молочных железах, нижних и верхних конечностях и еще ряда других хирургических вмешательств.

Стоит отметить, что работал над этим изобретением Патон не один, а в тесном сотрудничестве с международной ассоциацией "Сварка", ведущими медицинскими учреждениями Украины, а также американской компанией CSMG.

Кроме этого, Патон первым начал и активизировал исследования в области применения сварки и родственных технологий в космосе, создания космических конструкций.

Под руководством Патона коллектив института создал целый ряд сложных мостов — цельносварной мост через Днепр (мост Патона), мост через глубокий в Европе каньон над рекой Смотрич, мост "Бегущая лань", который признан одним из семи чудес Каменца-Подольского и самым высоким мостом в Украине.