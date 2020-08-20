Команда Зеленского согласилась с предложениями России по Донбассу - что известно

Команда президента РФ Владимира Путина снова пыталась сорвать переговоры по Донбассу, но они все же состоялись. В ходе заседания ТКГ, в котором впервые принимал участие первый президент Украины Леонид Кравчук и его первый заместитель Витольд Фокин, команда украинского президента Владимира Зеленского согласилась с некоторыми предложениями России относительно разминирования и новых участков разведения сил и средств. О чем договорились официальные Киев и Москва сообщила пресс-служба Офиса президента Украины по завершению заседания ТКГ, передает ONLINE.UA.

"В сфере безопасности группе были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года. Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств", — сообщили в команде Зеленского.

Кроме того, экономическая группа ТКГ по Донбассу решила, что украинское предприятие по водообеспечения будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающего на временно оккупированной территории. Гуманитарная рабочая группа достигла прогресса в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнении всех договоренностей о подтверждении списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций. Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны", — подчеркнули в ОП.

Важно отметить, что с самого начала заседания представители ОРДЛО пытались заблокировать переговоры, выдвигая ряд условий. Глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал им обратиться в Верховную Раду с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.

"Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращение в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии Постановления Верховной Рады «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015)", — добавили в Офисе президента.

Как известно, перед переговорами ТКГ по Донбассу, которые состоялись накануне, 19 августа, в Кремле заявили о возможность встречи стран "нормандской четверки" на уровне помощников лидеров. В Кремле уверяют, что российские власти уже активно готовятся к новым переговорам, хотя еще в конце июля официальная Москва неожиданно сообщила, что выходит из нормандских переговоров на уровне советников лидеров государств. Тогда представитель Кремля по Донбассу Дмитрий Козак написал письмо советнику лидера ФРГ Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и озвучил предложение от них отказаться. Официальный Киев тогда заявил, что пока не видит оснований говорить о разрушении нормандского формата из-за этого письма и что минский процесс не будет функционировать без нормандских встреч.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пояснил свое предложение начать переговоры с жителями ОРДЛО. Он считает, что они, как вариант, могут пройти в формате круглого стола, в рамках которого люди, проживающие на оккупированном Донабссе, могут объяснить, чего они хотят, а представители официального Киева очертить свою позицию. Кравчук подчеркнул, что речь не идет о переговорах президента Владимира Зеленского или премьер-министра Дениса Шмыгаля с главарями ОРДЛО, на чем настаивает команда российского президента Владимира Путина.