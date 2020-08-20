Меркель экстренно отправляется к Макрону - что происходит

20 августа официально стало известно, что во второй половине дня лидер ФРГ Ангела Меркель отправится во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона. Согласно последним данным, канцлер встретится с французским лидером в его летней резиденции Форт Брегансон вблизи Тулона. Политики намерены детально обсудить европейские и международные вопросы. Наибольшее внимание стороны уделят митингам и протестам в Беларуси, а также пандемии коронавируса. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Один из представителей администрации французского президента, которого цитирует агентство Reuters, рассказывает, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудят протесты в Беларуси, ситуацию в Ливане, коронавирусный кризис, государственный переворот в Мали и напряженность в отношениях между Грецией и Турцией.

"Этот визит является свидетельством исключительного уровня франко-германского взаимодействия на двустороннем, европейском и международном уровнях", — подчеркнул представитель администрации Эммануэля Макрона.

Стоит обратить внимание на то, что недавно лидеры ФРГ и Фарнции участвовали в экстренном саммите лидеров Евросоюза по Беларуси, который договорился о санкциях, а также объявил, что не признает результаты выборов президента Беларуси. Тогда же Ангела Меркель призналась, что не видит никакой роли в качестве посредника для урегулирования ситуации в Беларуси, поскольку исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко отказался от всех запросов на телефонный звонок.

Что важно понимать, 19 августа действующий президент Беларуси Александр Лукашенко сделал новое неожиданное заявление — по итогам заседания Совета безопасности он дал 7 поручений силовикам и другим ведомствам для "стабилизации ситуации в стране". Стоит отметить, что Министерству обороны Лукашенко поручил обратить особое внимание на передвижение войск НАТО на территорию Польши и Литвы — "отслеживать направления их движения и их замыслы". А также принять меры и "не стесняться выводить" белорусские Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения.

Как сообщал ONLINE.UA, 19 августа самолет Лукашенко вылетел в сторону России, однако потом случилось непредвиденное.