Российского оппозиционера Навального экстренно госпитализировали - что известно на данный момент

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии — предположительно, у политика токсическое отравление, из-за которого он впал в кому. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш 20 августа сообщила, что Навального подключили к аппарату ИВЛ, но медики пока не раскрывают информацию о его состоянии здоровья. Ярмыш уверена, что Навального намеренно отравили. По ее словам, отравление может быть связано с его предвыборной кампанией в регионах. Отравление, по данным представителей Навального, произошло на борту самолета, когда он возвращался из Томска в Москву. По информации местных СМИ, Навальный несколько дней находился в Новосибирске, где мог собирать материал для нового расследования, а затем отправился в Томск. Что известно на данный момент о состоянии здоровья Навального, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу оппозиционера.

"Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет. Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Еще два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно", — сообщила Ярмыш новости о состоянии Навального.

Пресс-секретарь оппозиционера отмечает, что в реанимации, где находится Навальный "полно полицейских", которые пытаются взять объяснения у врачей. Медики, по словам Ярыш, предоставляют правоохранителям информацию, но скрывают ее от соратников Навального, так как "некоторые вещи конфиденциальны".

Как известно, Навальному резко стало плохо утром 20 августа на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву. В команде оппозиционера считают, что его отравили, подмешав токсические вещества в чай. Навальный внезапно потерял сознание, в связи с чем самолет экстренно сел в Омске. Telegram-канал Baza утверждает, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик. Пока окончательные анализы не готовы. Алексей, по словам врачей, еще не пришел в себя и находится в коме II-й степени.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что летом 2019 года Навальный уже попадал в больницу с отравлением. Оппозиционер предполагает, что его могли отравить, но исключает, что это могли быть сотрудники СИЗО.