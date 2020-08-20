Мы можем позволить себе меньше - у Зеленского удивили новым заявлением о Донбассе

Команда главы государства Владимира Зеленского неожиданно для всех заявила, что видит прямую связь между позицией Украины по ситуации в Беларуси и действиями России на Донбассе. В Офисе Президента убеждены, что резкая реакция может привести к эскалации на фронте и срыву перемирия. На Банковой обращают внимание на то, что сейчас наша страна находится в более уязвимой позиции, чем Евросоюз, а потому может позволить себе гораздо меньше. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

"У нас с одной стороны — Донбасс, с другой — Крым, с третьей — Молдова с Приднестровьем, а на севере — более тысячи километров границы с Беларусью", — напомнила команда Владимира Зеленского.

Кроме того, в Офисе президента отметили, что во всех этих случаях имеем дело с одним геополитическим игроком — Россией. Государство позиционирует себя как фактического "менеджера" ситуации в Беларуси.

"Поэтому мы можем позволить себе меньше, чем ЕС", — признается команда Владимира Зеленского.

Стоит обратить внимание на то, что недавно глава государства провел закрытое совещание с силовиками по Беларуси. Согласно последним данным, они проанализировали внутриполитическую ситуацию в Беларуси, а также внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий; провели оценку всех возможных сценариев дальнейшего развития внутриполитического обострения в Беларуси, в частности, различных типов эскалации "учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов, а также обсудили риски непосредственно для нашей страны, возникающие в связи с тем или иным развитием ситуации.

Стоит отметить, что 19 августа исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз призвал руководство западных стран, которые его осуждают, не лезть в чужие дела, а заниматься своими.

"Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне или МИД, или руководителей Европейского Союза. Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внесите в повестку дня своих совещаний вопрос "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США", — заявил Лукашенко.

Как сообщал ONLINE.UA, Меркель экстренно отправляется к Макрону из-за ситуации в Беларуси.