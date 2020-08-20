Последствия коронакризиса - мир ошеломили новым предупреждением

Показатели мировой торговли буквально обрушились на фоне глобальной эпидемии коронавируса COVID-19 . Всемирная торговая организация сравнила ситуацию с 2008 годом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу структуры.

Согласно обнародованным данным, индекс "Барометр торговли" упал до рекордного значения — 84,5. Привело это историческое падение мировой торговли товарами по итогам второго квартала в этом году.

Эксперты сравнили состояние международной торговли с ситуацией на пике предыдущего финансового кризиса 2008-2009 годов. Во втором квартале 2019 "Барометр торговли" зарегистрирован на 18,6 пункта выше.

"Дополнительные индикаторы указывают на частичное роста мировой торговли и производства в третьем квартале, но сила любого такого восстановления остается достаточно неопределенной: нельзя исключать L-образную, а не V— образную траекторию", — говорится в заявлении организации.

Напомним, прежде всего на ситуацию в экономике мира повлиял не напрямую новый коронавирус, против которого нет однозначных лекарств или вакцины, но карантин. Его ввели на границе зимы и весны в большинстве стран — границы оставались закрытыми, учреждения развлекательные и гастрономические работали только на вынос. Все это и привело трудности.

По состоянию на конец лета, почти по всему миру ввели адаптивный карантин — его усиливают или ослабляют согласно имеющейся эпидемической ситуации. Вакцину против COVID-19 могут разработать уже в конце 2020 года.

Как сообщал ONLINE.UA, украинские эксперты бьют тревогу из-за жуткие антирекорды по количеству больных коронавирус, которые зафиксированы в нашей стране с начала августа, ведь именно они заставили команду украинского лидера Владимира Зеленского заговорить о возвращении более жестких ограничений. По крайней мере в отдельных регионах.