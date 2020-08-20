Готовится масштабная атака - украинцев предупредили о серьезной опасности

Госорганы и объекты критической инфраструктуры Украины оказались в серьезной опасности из-за активизации российских хакеров, которыми руководят спецслужбы РФ. Группа хакеров Gamaredon готовит масштабную атаку ко Дню Независимости Украины и перед местными выборами, запланированными на 25 октября, чобы дестабилизировать ситуацию в стране. О серьезной опасности украинцев предупредили в СНБО, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждает об активизации хакерской группировки «Gamaredon», за которым стоят спецслужбы Российской Федерации. Киберугрозы со стороны Российской Федерации крайне опасны как для Украины, так и для европейских стран", — предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Отмечается, что специалисты НКЦК при СНБО Украины выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах. Во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности, Службы безопасности Украины. Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения.

Важно напомнить, что в июне этого года в Украине произошла крупнейшая в истории бот-атака нового типа, которая достигла значения почти в 780 Гбит/с и отключила 15% мирового интернета. Под удар попала десятая часть всей сети в стране. Атаки были многократными и продолжались от 40 минут до 1,5 часа несколько дней подряд. По оценкам СНБО, на сегодня в стране насчитывается почти 10 тысяч устройств, через которые могут быть осуществлены атаки на инфраструктуру провайдеров. В ведомстве подчеркивают, что этого вполне достаточно, чтобы на время парализовать украинский сегмент интернета.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что сайт Зеленского столкнулся с масштабной атакой — на украинские государственные органы было осуществлено почти 20 DDoS-атак, подавляющее большинство из которых на сайт главы государства.