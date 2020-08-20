В Польше запаниковали после приказа Лукашенко - просят помощи НАТО

Министерство обороны Польши решилось на громкое признание — там заявили, что сейчас внимательно отслеживают перемещения войск в Белоруссии и находятся в постоянном контакте с союзниками по НАТО по этому вопросу. Эту информацию уже подтвердил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич после того, как 19 августа действующий президент Беларуси Александр Лукашенко поручил своим войскам обратить особое внимание на передвижение войск НАТО на территорию Польши и Литвы — "отслеживать направления их движения и их замыслы". А также принять меры и "не стесняться выводить" белорусские Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Onet.pl.

"Мы наблюдаем за ситуацией в Беларуси, находимся в контакте с союзниками... Мы все время занимаем оборонительную позицию, сохраняем бдительность, наблюдаем за тем, что происходит за пределами нашей восточной границы", — подчеркнул Войцех Скуркевич.

Он также добавил, что "ничего экстраординарного для волнения" не происходит, но страна пока вынуждена поддерживать контакты с союзниками по НАТО.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами по Североатлантическому альянсу", — добавил он, комментируя маневры белорусских войск на границе с Польшей и Литвой.

Стоит обратить внимание на то, что еще 15 августа, Александр Лукашенко приказал перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, на западную границу государства. 18 августа он также официально сообщил, что Беларусь разместила свои военные части на западной границе страны, и они находятся в полной боевой готовности. По его словам, в Беларуси есть проблемы "не только внутри, но и снаружи". 19 августа, после заседания Совета безопасности Беларуси, Александр Лукашенко распорядился обратить особое внимание на передвижение войск НАТО по территории Польши и Литвы.

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