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Что случилось с Навальным - шокирующие подробности от окружения оппозиционера

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Что случилось с Навальным - шокирующие подробности от окружения оппозиционера Олексій Навальний (фото — відкриті джерела)

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в больнице города Омск. Он сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, в коме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальное пресс-секретаря политика Киры Ярмыш в Twitter.

По ее словам, врачи якобы пытаются скрыть истинную причину внезапного ухудшения состояния оппозиционера.

"Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Ещё два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно", — пояснила Ярмыш.

Она добавила, спутники Навального сразу вызвали полицию, когда его госпитализировали после экстренной посадки самолета.

"В реанимации полно полицейских. Они пытаются взять у врача объяснение. Врач увидел меня в отдалении в коридоре, сказал, что "некоторые вещи конфиденциальны" и увел полицейских в другую комнату", — отметила пресс-секретарь.

Согласно данным инсайдерского Telegram-канала Baza, который ссылается на врачей, Навального отравили оксибутиратом натрия — психодислептиком. Это косвенно подтвердили источники российского Интерфаксу.

Оппозиционер накануне был в Томске. Он отправился самолетом в Москву, однако на борту ему неожиданно стало плохо — это завершилось посадкой в аэропорту Омска, где и состоялась госпитализация.

Окружение политика уточнил, утром тот выпил только стакан чая — в аэропорту перед вылетом.

Как сообщал ONLINE.UA, Кира Ярмыш объявила, что Навального присоединили к аппарату искусственной вентиляции легких, но медики пока не раскрывают информацию о его состоянии здоровья. По ее словам, отравление может быть связано с его предвыборной кампанией в регионах.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Алексей Навальный, Россия, полмтика, присшествия, отравления, лечение, кома, оппозиция
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