Ситуация в тупике - стало известно, что действительно готовит Путин по Донбассу

Команда российского главы Владимира Путина не оставляет попыток заблокировать переговоры "нормандской четверки" на уровне помощников лидеров, чтобы вывести из процесса Германию и Францию, но включить представителей ОРДЛО, которых поддерживает Кремль. Путин добивается лишь того, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с боевиками так называемых "ЛНР" и "ДНР" и для этого будет шантажировать официальный Киев перемирием на Донбассе. Что действительно готовит Путин по Донбассу, сообщил представитель украинской делегации в ТКГ от Донецка Сергей Гармаш, передает ONLINE.UA.

По мнению переговорщика, то, что Россия слила в СМИ подготовленный к встрече советников документ с требованием РФ отменить постановление Рады о выборах в октябре, Москва "даже теоретически сделала невозможным не только выполнение этого требования, но и саму постановку такого вопроса перед парламентом".

"Таким образом, Россия осознанно загнала ситуацию в тупик, блокируя будущую встречу советников Н-4 , против которой ранее открыто выступал Козак. РФ хочет сорвать встречу, заблокировать работу самого института советников, но переложить ответственность за это на Украину. Дальше, ссылаясь на неэффективность института советников Н-4 , Москва выдвинет требование передать решения всех вопросов на уровень ТКГ, в которой нет Франции и Германии, но есть ОРДЛО. Именно это является целью РФ, а не отмена постановления Рады. Постановление Рады – лишь повод", — пояснил Гармаш.

Представитель ТКГ убежден, что Путин добивается передачи всех вопросов по Донбассу на уровень Трехсторонней контактной группе. Для этого, как считает Гармаш, Москва будет шантажировать Киев и Запад срывом перемирия, которое уже 26 дней длится в зоне ООС.

"Говорить о ценности жизней для России и ее марионеток-коллаборантов на Донбассе, убивающих за политические убеждения – наивно. Так что, нас ждут или попытки субьективизации ОРДЛО, или обострение на фронте. Или дипломатическое давление Запада на Москву, которого мы не увидим, но признаком которого будет сам факт встречи советников Н-4 . Плохо, что предметом таких торгов между Западом и Москвой может быть как раз субъективизация ОРДЛО…", — добавил Гармаш.

Как известно, перед переговорами ТКГ по Донбассу, которые состоялись накануне, 19 августа, в Кремле внезапно заявили о возможность встречи стран "нормандской четверки" на уровне помощников лидеров. В Кремле уверяют, что российские власти уже активно готовятся к новым переговорам, хотя еще в конце июля официальная Москва неожиданно сообщила, что выходит из нормандских переговоров на уровне советников лидеров государств. Тогда представитель Кремля по Донбассу Дмитрий Козак написал письмо советнику лидера ФРГ Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и озвучил предложение от них отказаться. Официальный Киев тогда заявил, что пока не видит оснований говорить о разрушении нормандского формата из-за этого письма и что минский процесс не будет функционировать без нормандских встреч.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Зеленского согласилась с предложениями России по Донбассу на заседании ТКГ.