ФСБ РФ набросилась с громкими обвинениями на Украину - в чем дело

Федеральная служба безопасности России озвучила новые обвинения Украине — там начали утверждать, что предотвратили попытку спецслужб Украины похитить на территории РФ "гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, который принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ". Известно, что ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "А" ч. 3 ст. 126 УК России (покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой). Кроме того, отмечается, что ФСБ уже задержала 7 россиян, которыми якобы руководили двое граждан Украины. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, передает ONLINE.UA.

"Непосредственно при попытке угона задержаны граждане России — Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева А. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз А. А., Долгов В. В.. Организаторакми и координаторами проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Байдала известный органам безопасности и компетентным органам "ДНР" как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5 управление Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом "Швед". В "ДНР" Байдала проходит в ряде уголовных дел в качестве организатора совершенных и предотвращенного теракта в Донецке, в т.ч. убийства А. Захарченко", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством председателя ОКР СБУ А. Руснака и руководителя 5 Управление ОКР СБУ — А. Поклада. Так, в составе указанного Управления функционирует 4 отдела, который непосредственно ведет работу с ОЗУ на территории России. В ФСБ РФ утверждают, что для создания алиби фигурантам спецслужбы Украины заранее распространили в СМИ сообщения о "задержании Байдалы за незаконное хранение оружия".

"В свою очередь Байдалой и Мищенком были сформированы две группы захвата из членов российской криминальной структуры для непосредственного (насильственного) похищение россиянина. Байдала и Мищенко пообещали группе Макарова денежное вознаграждение в размере 200 тыс долларов США и выплатили аванс — 50 тыс долларов", — говорится в сообщении.

При этом якобы "задержанные" в Украине Байдала дистанционно осуществлял непосредственное личное руководство обеими группами в режиме реального времени. Организатором канала нелегальной насильственного перемещения был гражданин России Мороз А. А.

В Украине на эти обвинения пока не отреагировали.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно стало известно, что в течение последних 6 лет Служба безопасности Украины разоблачила в своих рядах более полутора тысяч предателей.