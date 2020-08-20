Усиление контроля - украинцев предупредили о важных изменениях

В Министерстве здравоохранения готовят решения для усиления контроля за Украинское на самоизоляции. Инициатива станет общей для нескольких структур и коснется даже приложении "Дія". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление заместителя министра Ярослава Кучера.

По его словам, сейчас налажен обмен данными между "Дією" и Центром общественного здоровья.

"Министерство здравоохранения дало свои предложения по усилению контроля за лицами, должны проходить обязательную самоизоляцию, и относительно круга контактных с ними лиц", — отметил чиновник.

Кучер добавил, пока в Минздраве сотрудничают с Нацполиции, МВД и пограничной службе для налаживания работы "Дій вдома".

"Сейчас также решается вопрос перевода приложении"Дій вдома" на английском языке для иностранных граждан, прибывающих в Украину из стран красной зоны. Кроме этого, налажен функционал приложения, которое позволяет отправлять сообщения на номера иностранных операторов мобильной связи, чего не было раньше ", — пояснил замминистра.

Напомним, утром в четверг, 20 августа, в Украине установили новый антирекорд — 2134 случая COVID-19 за предыдущие сутки. Общее количество сейчас составляет 98537 заболевших с начала эпидемии.

Как сообщал ONLINE.UA, несколько месяцев назад стало известно, что плазма крови переболевших пациентов с COVID-19 может помочь тяжелобольным пациентам. Новое исследование еще раз это подтвердило.