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Петь будет сам Виктор Цой - группа Кино выступит в Киеве

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Петь будет сам Виктор Цой - группа Кино выступит в Киеве

Спустя 30 лет после распада группы КИНО у поклонников коллектива появился шанс попасть на их живой концерт. Выступление состоится 13 марта 2021 года в Дворце Спорта , сообщает ONLINE.UA.

Состав, который выступит этой весной в украинской столице, хорошо знакомый аудитории: два оригинальных басиста группы — Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист — Юрий Каспарян. А петь будет сам Виктор Цой.

 

В основе программы — голос лидера КИНО, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. К слову, один из создателей и продюсеров шоу — Александр Цой, сын Виктора.

Основная концепция проекта: показать, какими могут быть концерты культового рок-коллектива через 30 лет. Каспарян вместе с Тихомировым и Титовым исполнять песни позднего и раннего периода именно так, как они звучали вживую несколько десятков лет назад. Большая часть материала будет сыграна максимально близко к оригиналу, но не обойдется без импровизаций и новых прочтений. 

Максимальный эффект присутствия будет поддерживать специальный видеоряд — практически полнометражный фильм, который состоит из графики, анимации, новых и архивных съемок. Рисунки Виктора Цоя, абстрактный супрематизм обложек "КИНО", кинохроника, небольшие документальные вставки, анимированные участники группы. Видео, свет и музыка синхронизированы в полноценное мультимедийное шоу.

Петь будет сам Виктор Цой - группа Кино выступит в Киеве (1)

Подготовка мероприятия заняла несколько лет. Раритетные фрагменты аудио, неизданные музыкальные очерки — все это войдет в программу. Кроме голоса с мастер-лент, на концерте прозвучат живые клавишные партии, которые не так хорошо слышны в альбомах.

Выступление объединит всех любителей творчества коллектива: и тех фанатов, которым посчастливилось побывать на концертах "КИНО" и услышать вживую легендарные баллады, и тех, кто уже не мог и мечтать о таком шансе.

Как сообщал ONLINE.UA, украинские группы представили мощную песню "Героям", а также клип, чтобы поддержать украинских воинов и всех людей, которые протестуют в Беларуси. Стоит отметить, что новая совместная работа талантливых артистов посвящена всем несокрушимым и сильным духом людям

Источник: ONLINE.UA
Теги: концерты, музыка
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