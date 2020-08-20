Мы готовы - оппозиция Беларуси приняла неожиданное решение

20 августа белорусов и международное сообщество поразило новое заявление представителя координационного совета оппозиции Беларуси Павла Латушко — он заявил, что оппозиция готова к переговорам с Россией, чтобы объяснить команде российского президента Владимира Путина свое видение ситуации в стране. Он в очередной раз подтвердил, что противники режима Александра Лукашенко не настроены ограничивать отношения с Россией — по его словам, совет выступает за максимально добрые и глубокие отношения с Москвой. Об этом Латушко заявил в четверг на брифинге журналистам, передает ONLINE.UA.

"Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме видение ситуации", — сказал Латушко, отвечая на вопрос, готовы ли в оппозиции к контактам с российской стороной.

Таким образом Латушко ответил на обвинения Лукашенко, который назвал создание оппозиционного координационного совета попыткой захвата власти и пригрозил жесткими мерами. Он обвинил оппозицию в планах разорвать связи с Россией и выйти из Союзного государства — в Координационном совете назвали слова Лукашенко "попыткой манипуляции и обмана".

Как известно, масштабные протесты в Беларуси продолжаются вторую неделю. Жители страны требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.Уже четвертый день в Белоруси проходит забастовка — сотрудники ведущих предприятий страны отказываются выходить на работу, пока режим Лукашенко не выполнит требования народа.

Напомним, Лукашенко считает, что за протестной ситуацией в Беларуси стоит Запад. Поэтому он внезапно обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — "в связи с напряженной ситуацией на западных границах". Кроме того, он обратился президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Сам Лукашенко при этом не скрывает, что ждет военной помощи от России. Выступая перед белорусами он публично угрожал протестующим "реакцией России" на нестабильную ситуацию в стране и требования о проведении повторных выборов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Тихановская решилась на радикальные меры — она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси.