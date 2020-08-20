Украину всколыхнуло еще одно резонансное увольнение - в Кабмине все объяснили

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко поделился с гражданами важными данными — он заявил, что изменение и.о. председателя Государственной таможенной службы произошло из-за промедления реформирования ведомства, в частности в сфере перехода ведомства к работе в формате единого юрлица. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня по моей инициативе правительство назначило нового временного руководителя таможни — Андрея Павловского, который на сегодня является заместителем главы Гостаможслужбы. Причина этого кадрового решения в том, что реформа таможни должна двигаться дальше, она не ограничивается только выполнением плановых показателей наполнения бюджета", — рассказал Сергей Марченко.

По словам главы Минфина, с июня таможня начала выполнять план по поступлениям в госбюджет, догоняя отставание в начале года. Однако, стоит обратить внимание на то, что в последнее время Гостаможслужба медлила с выполнением поручений Минфина.

"К сожалению, в последнее время участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по дальнейшему воплощению плана действий по реформированию таможни. В нынешней сложный период это недопустимо", — подчеркнул Сергей Марченко.

По словам министра, имело место постоянное промедление в вопросе подготовки и переходу Гостаможслужбы к функционированию по модели единого юридического лица, являющегося ключевым направлением реформы до конца этого года.

"Кроме того, мы все чаще слышали от бизнеса об отсутствии какой-либо реакции со стороны Гостаможслужбы на те проблемы, с которыми бизнес ежедневно сталкивается на таможне. Именно поэтому было принято решение осуществить кадровую ротацию", — заявил Сергей Марченко.

Как уже отмечалось ранее, 19 августа украинское правительство назначило временно исполняющим обязанности председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского, который был ранее заместителем главы ведомства. Павловский был назначен заместителем председателя ДМС 4 июня, до этого он занимал должность директора департамента в Министерстве финансов, еще ранее работал первым заместителем генерального директора ГП ОК "Укруглереструктуризация".

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