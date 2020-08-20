Усику бросили новый вызов - старый соперник хочет реванша

УУкраинський боксер-тяжеловес Александр Усик получил новый вызов. Старый соперник из США Майкл Хантер предложил ему реванш. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bokser.org.

По словам американского боксера, он готов к новому бою, если оба они будут иметь проблемы с поиском соперников.

Хантер предположил, такие проблемы могут появиться у каждого из них в следующем году. Тогда американец может выйти против Украинской снова в супертяжелом дивизионе в попытке реванша.

Американский боксер еще раньше рассказывал, что имеет крайне большое желание снова встретиться с Усиком на ринге. Он назвал его одним из самых мощных бойцов в современном боксе.

Напомним, бой Усик — Хантер состоялся в дивизионе первого тяжелого веса 8 апреля 2017. Бойцы выдержали все 12 раундов. Арбитры присудили победу украинскому чемпиону со счетом 117:110.

К тому Усик имел 11 побед, из которых 10 он обеспечил нокаутом. Хантер провел 12 триумфальных боев, из которых завершились досрочно 8. Ни один из них встречи друг с другом не имел поражений.

Следует заметить, карантин, введенный из-за глобальной эпидемии COVID-19 , не абы как нарушил планы организаторов спортивных мероприятий. В мае Усик должен выйти на ринг против Дерека Чисоры, однако бой перенесли на осень.

Как сообщал ONLINE.UA, уже в июле промоутеры согласовали новый ориентировочный период встречи украинского и британского боксеров.

По словам менеджера британца Дэвида Хэя, новый бой можно организовать в октябре 2020 года. В то же время точной и единодушно определенной даты он не назвал, только известно, что боксеры могут встретиться на ринге в начале упомянутого месяца или в конце.