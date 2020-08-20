Xiaomi заявила о создании уникального телевизора - такого вы еще не видели

В честь своего десятилетия всемирно известная компания Xiaomi представила первый в мире коммерческий прозрачный OLED-телевизор Mi TV LUX Transparent Edition. Стоит обратить внимание на то, что за уникальную 55-дюймовую панель компания просит около 7200 долларов. Что важно понимать, прежде всего перед Xiaomi стояла задача убрать из-за экрана телевизора любые непрозрачные элементы. Поэтому компания была вынуждена отказаться от традиционной задней панели, на которой часто крепятся всевозможные платы, блок питания и другие компоненты. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Sparrows News.

Как объясняют представители компании, все это поместили в отдельный внешний блок, подключенный кабелем к экрану. Как известно, идентичный подход уже давно используется в телевизорах компании, где все "мозги" вынесены в отдельный саундбар. Это "трюк" позволил не только убрать из виду все непрозрачные компоненты, но и сделать панель максимально тонкой.

"Убрав все "лишнее", компания занялась непосредственно экраном. Поскольку LCD-матрицам нужна подсветка для отображения картинки, выбор сделали в пользу технологии OLED, где каждый пиксель светится сам по себе. Чтобы сделать матрицу прозрачной, Xiaomi применила структуру, напоминающую обычные жалюзи. Благодаря точно рассчитанному промежутке между полосками пользователь может одновременно видеть четкое изображение и все, что происходит за экраном ", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что Xiaomi пришлось пересмотреть структуру не только матрицы, но даже субпикселей. На изображении выше показано, как отличается их расположения в традиционных OLED-экранах и прозрачном. Во втором случае белый, красный, синий и зеленый субпикселы имеют иное расположение, а 50% площади пикселя занимает прозрачный подсвеченный. Именно последний и выполняет роль промежутка.

"В итоге экран Mi TV LUX Transparent Edition напоминает обычное прозрачное стекло. При этом его поверхность обработана таким образом, чтобы оно было достаточно прочным и могло выдерживать давление без нарушения работы точек", — говорится в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, известная китайская компания Xiaomi представила свои новые беспроводные наушники под названием Mi AirDots Youth Edition.