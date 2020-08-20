Тихановская провела срочные переговоры с руководством Литвы - о чем договорились

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которую белорусы считают победителем выборов в 2020 году, 20 августа встретилась с руководством Литвы, куда она уехала сразу после голосования. Премьер-министры Литвы Саулюс Сквернялис обсудил с ней ситуацию в Беларуси, какие возможны решения, какие есть планы и перспективы. Литовский премьер назвал Тихановскую фактическим лидером Беларуси и пообещал ей всестороннюю поддержку. О чем договорились Тихановская и Сквернялис, глава литовского правительства сообщил в соцсети, передает ONLINE.UA.

"Я встретился со Светланой Тихановской, национальным лидером Беларуси. Я заверил Светлану в том, что правительство Литвы вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает и будет делать все возможное для проведения свободных и справедливых выборов в Беларуси", — подвел итоги переговоров с Тихановской литовский премьер.

Сквернялис отметил, что обсудил с Тихановской то, с чем ей пришлось столкнуться во время предвыборной кампании. Он отметил огромную ответственность, возложенную на нее. По мнению литовского премьера, в настоящее время в Беларуси наблюдается пробуждение нации, и в этом Вильнюс поддерживает белорусов.

"Путь к свободному обществу будет нелегким и потребует большой выдержки. Уверен, их белорусам хватит", — подчеркнул Сквернялис.

Как известно, 11 августа Тихановская уехала из Беларуси в Литву. Она призналась, что была поставлена перед неким выбором, и упомянула своих детей. Там она некоторое время провела в самоизоляции, затем был проведен тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Находясь в Литве, Тихановская сформировала координационный совет по транзиту власти в Беларуси.

Тем временем в Беларуси уже вторую неделю продолжаются масштабные протесты. Жители страны требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Уже четвертый день в Белоруси проходит забастовка — сотрудники ведущих предприятий страны отказываются выходить на работу, пока режим Лукашенко не выполнит требования народа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что оппозиция готова к переговорам с Россией, чтобы объяснить команде российского президента Владимира Путина свое видение ситуации в стране.