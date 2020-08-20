Не соответствует действительности - у Зеленского выступили с громкими обвинениями

В Офисе президента Украины выступили с новым заявлением о спецоперации, которую якобы проводили для задержания группы боевиков ЧВК "Вагнер" через Беларусь. Советник главы ведомства Михаил Подоляк опроверг эти данные. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на УНИАН.

По его словам, публикации о намерениях задержки целой банды наемников следует оценивать как фантастику.

"Информация не соответствует действительности в полном объеме... Первичным источником для публикации этой версии послужило публикация в крымской" Комсомольской правде ", — пояснил Подоляк.

Он добавил, в публикации упоминается совещание по поводу операции, однако в приведенном составе они не проходят.

"Итак, никаких обсуждений гипотетических операций не проводилось. И естественно, никто из руководителей ОПУ, включая его председателя, не мог и не имел возможности что-то отложить, перенести или отменить", — добавил чиновник.

Он назвал это физически невозможно, поскольку на финальном этапе "логистика и детали" остаются вне обсуждения. "Угнать три десятка военных профессионалов с территории Беларуси на турецком самолете" по его мнению — фантастический план.

Увольнение главы ГУР Минобороны Василия Бурбы Подоляк назвал недовольство его деятельностью. История, как он утверждает, стала медийной попыткой оправдаться в случае аудита работы разведчика.

Напомним, российские и украинские журналисты отдельно друг от друга со ссылкой на собственные источники проинформировали о спецоперации по задержанию самолета с российскими наемниками. Ее сорвали буквально последнего момента из-за утечки информации с ОПГ.

Планировалось, что "вагнеровцев" направят через Беларусь в Турцию, однако самолет сядет в Украине — где их задержат как участников войны в Донбассе. Операцию отложили на несколько дней и накануне измененного вылета боевиков поймали белорусские силовики.

Как сообщал ONLINE.UA, в СБУ объявили, ни один силовик не участвовал в разговорах с боевиками ЧВК. Кроме того, там отметили, что Служба безопасности "не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев".