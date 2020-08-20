Хватит условий - в ОБСЕ лопнуло терпение из-за ультиматума ОРДЛО

Состоявшиеся накануне переговоры ТКГ по Донбассу завершились провалом в части обсуждения имплементации Минских соглашений. Так считает специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау, которая обеспокоена тем, что представители ОРДЛО пытались сорвать заседание своими абсурдными требованиями. Грау сожалеет о том, что в политической группе оккупанты, которых поддерживает команда российского президента Владимира Путина, поставила ультиматум украинской делегации, в результате чего участникам не удалось обсудить важные вопросы повестки дня. Однако представительница ОБСЕ отметила и успехи заседания ТКГ, что, по мнению Грау, лишний раз доказывает, что при наличии политической воли можно достичь конкретных результатов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальное заявление представителя ОБСЕ об итогах переговоров по Донбассу.

"Дискуссия Политической рабочей группы преимущественно была посвящена постановлению Верховной Рады Украины № 795-IX «О назначении очередных местных выборов в 2020 году». Я сожалею, что по этой причине участникам не удалось обсудить вопросы повестки дня, направленные на имплементацию Минских соглашений", — подвели итоги заседания ТКГ в ОБСЕ.

Грау подчеркнула важность договоренностей переговорной группы о разминировании. Она призвала участников заседания ТКГ подписать и выполнить это соглашение, подчеркнув, что хватит уже выдвигать все новые условия.

"Я призываю участников заседания ТКГ подписать и выполнить это соглашение, не выдвигая дополнительных условий. Нельзя забывать о том, что речь идет о жизни людей. Все ответственные должны проявить добрую волю, чтобы прийти к скорейшему согласию по данному вопросу", — подчеркнула представитель ОБСЕ.

Как известно, команда президента РФ Владимира Путина снова пыталась сорвать переговоры по Донбассу, но они все же состоялись 19 августа. В ходе заседания ТКГ, в котором впервые принимал участие первый президент Украины Леонид Кравчук и его первый заместитель Витольд Фокин, команда украинского президента Владимира Зеленского согласилась с некоторыми предложениями России относительно разминирования и новых участков разведения сил и средств. Кроме того, экономическая группа ТКГ по Донбассу решила, что украинское предприятие по водообеспечения будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающего на временно оккупированной территории. Гуманитарная рабочая группа достигла прогресса в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш пояснил, что действительно готовит Путин по Донбассу.