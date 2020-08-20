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Мы не можем - Макрон шокировал мир откровенным признанием

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Мы не можем - Макрон шокировал мир откровенным признанием Еммануель Макрон (фото — kremlin.ru)

Французский лидер Эммануэль Макрона наконец-то прокомментировал возможность введения повторного карантина. Как известно, в последние недели ситуация с пандемией коронавируса стремительно ухудшилась во многих странах, Франция в этом случае — не исключение. На фоне громких предупреждений ВОЗ и авторитетных ученых о начале второй волны COVID-19 Макрон выступил с неожиданным заявлением — он обратил внимание своего народа на то, что не собирается "останавливать страну" и снова объявлять карантин, ведь это решение нанесет новый сокрушительный удар по каждому французу и экономике государства. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на BFMTV.

"Мы не можем остановить страну, потому что сопутствующий ущерб от карантина является значительным. В обществе невозможен нулевой риск. Мы должны реагировать на эту угрозу, не впадая в доктрину нулевого риска", — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Французский лидер добавил, что понимает "обоснованную тревогу, связанную с вирусом", подчеркнув, что говорится об "абсолютно новом эпидемическом явлении". Кроме того, влиятельный политик напомнил о системе здравоохранения, которая состоит из "тестирования, отслеживания, изоляции, организации чрезвычайных ситуаций, предотвращения болезней, ношение маски, когда это необходимо", что должно позволить сдержать эпидемию.

Что важно понимать, во Франции за последние сутки зарегистрировали 3776 случаев заражения коронавируса — это самое большое количество со времени завершения карантина, который был одним из самых суровых в Европе. Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 20 августа заболели уже более 22,5 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали почти 262 тыс новых случаев. Самое большое количество больных в США, Бразилии и Индии. На данный момент в мире за неделю диагностируют более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч.

Как сообщал ONLINE.UA, в турецком городе Орду разработали робота, главное назначение которого — помогать в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Эммануэль Макрон, Франция, коронавірус, пандемия, карантин, адаптивный карантин, последние новости о коронавирусе
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