Санкции ЕС против режима Лукашенко могут сорвать - что случилось

Представители Евросоюза планируют в ближайшее время ввести санкции протирежиму Александра Лукашенко в Беларуси. Впрочем, намерения содружества могут нарушить отдельные страны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брюссельского репортера "Радио Свобода" Рикарда Йозвяк.

Согласно инсайдом журналисты, выступить против мгновенного введения санкций может Греция и Кипр. Это связано с удовлетворением их собственных намерений.

"Есть определенное опасение, что Греция и/или Кипр могут не дать финальное" зеленый свет "санкциям в отношении Беларуси, пока ЕС не даст" зеленый свет "санкциям в отношении Турции", — отметил Йозвяк.

Греческое правительство заинтересовано в введении санкций против Турции через морские исследования природного газа в противоречивых районах. Такой же позиции придерживается официальный Кипр, неоднократно упрекал Брюссель за недостаточно жесткую политику в отношении агрессии Анкары.

Напомним, о санкциях в ЕС на высшем уровне договорились накануне, 19 августа. Представители содружества провели большой и внеочередной саммит из-за резонансных событиях в Беларуси.

Почти две недели в республике продолжаются беспорядки, которые спровоцировали результаты президентских выборов — их выиграл Александр Лукашенко, однако белорусы обвинили его режим в фальсификации потрясающих масштабов.

Протесты сначала пытались подавить силовики. Именно это приковало внимание к Беларуси, ведь они использовали резиновые пули, свето-шумовые гранаты и избиения на улицах, а тысячи задержанных стали жертвами пыток и издевательств.

Как сообщал ONLINE.UA, оппозиционная кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которую белорусы считают победительницей выборов, 20 августа встретилась с руководством Литвы, куда она поехала сразу после голосования.