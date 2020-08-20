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У боевиков ОРДЛО возникла критическая проблема - что известно

Украина | Читати новину українською
У боевиков ОРДЛО возникла критическая проблема - что известно Фото з відкритих джерел

На оккупированном Донбассе зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом, от которого умерли уже десятки людей. В так называемой "ЛНР" за последние сутки подтверждены четыре новых случая заражения, общее число заболевших достигает почти 700 человек. В так называемой "ДНР" число больных еще стремительнее растет — там подвердили 41 новый случай заражения и две новые смерти от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. За все время пандемии в ОРДО признали 2188 случаев COVID-19. Важно отметить, что правозащитники и украинские власти уверены, что оккупанты существенно занижают статистику, поскольку она не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб. Что происходит в ОРДЛО с коронавирусом, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на покдонтрольные боевикам ресурсы.

"За все время пандемии "ЛНР" выявила 638 случаев COVID-19. 603 человек уже выздоровел. 16 человек, у которых диагностировали коронавирус, скончались. За минувшие сутки в "ДНР" выявлен 41 случай заболевания коронавирусом. Кроме того, двое ранее заболевших скончались — мужчина в возрасте 71 года и женщина в возрасте 61 года", — говорится в официальной статистике боевиков.

Следует отметить, что так называемые "власти" ОРДЛО скрывают информацию о распространении коронавируса от всего мира. Объективными данными об эпидемиологической ситуации в так называемых "ДНР" и "ЛНР" не владеет даже Международный комитет Красного Креста — одна из немногих международных организаций, работающая по обе стороны линии фронта на Донбассе. В МККК готовы передать в ОРДЛО и медицинское оборудование, и тесты на коронавирус, но боевики не спешат ее получать. Они ограничили доступ всем представителям международных организаций, включая ОБСЕ, и уверенно заявляют, что готовы к встрече с эпидемией.

В связи ситуацией с коронавирусом в ОРДЛО, украинские власти решили не отменять самоизоляцию для украинцев, которые прибывают из оккупированных районов Донбасса. В отдельных случаях для приезжих из ОРДЛО людей могут быть сделаны исключения, однако в целом пока изменений в этом вопросе не предвидится. Пограничников уполномочили принимать отдельные решения по всем въезжающим из оккупированного Донбасса.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине за последние сутки установлен новый антирекорд по коронавирусу — подтверждено 2134 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 98537 человек, из них 2184 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью.

Источник: ONLINE.UA
Теги: ОРДЛО, ЛНР, ДНР, АТО, ООС, Украина, Россия, агрессия России против Украины, коронавірус. пандемія, боевики, количество больных, последние новости о коронавирусе
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Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 98537 +2134
Выздоровели 50441 +704
Летальные 2184 +40

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Обновлено:15:11, 20.08.2020

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