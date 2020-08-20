У боевиков ОРДЛО возникла критическая проблема - что известно

На оккупированном Донбассе зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом, от которого умерли уже десятки людей. В так называемой "ЛНР" за последние сутки подтверждены четыре новых случая заражения, общее число заболевших достигает почти 700 человек. В так называемой "ДНР" число больных еще стремительнее растет — там подвердили 41 новый случай заражения и две новые смерти от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. За все время пандемии в ОРДО признали 2188 случаев COVID-19 . Важно отметить, что правозащитники и украинские власти уверены, что оккупанты существенно занижают статистику, поскольку она не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб. Что происходит в ОРДЛО с коронавирусом, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на покдонтрольные боевикам ресурсы.

"За все время пандемии "ЛНР" выявила 638 случаев COVID-19 . 603 человек уже выздоровел. 16 человек, у которых диагностировали коронавирус, скончались. За минувшие сутки в "ДНР" выявлен 41 случай заболевания коронавирусом. Кроме того, двое ранее заболевших скончались — мужчина в возрасте 71 года и женщина в возрасте 61 года", — говорится в официальной статистике боевиков.

Следует отметить, что так называемые "власти" ОРДЛО скрывают информацию о распространении коронавируса от всего мира. Объективными данными об эпидемиологической ситуации в так называемых "ДНР" и "ЛНР" не владеет даже Международный комитет Красного Креста — одна из немногих международных организаций, работающая по обе стороны линии фронта на Донбассе. В МККК готовы передать в ОРДЛО и медицинское оборудование, и тесты на коронавирус, но боевики не спешат ее получать. Они ограничили доступ всем представителям международных организаций, включая ОБСЕ, и уверенно заявляют, что готовы к встрече с эпидемией.

В связи ситуацией с коронавирусом в ОРДЛО, украинские власти решили не отменять самоизоляцию для украинцев, которые прибывают из оккупированных районов Донбасса. В отдельных случаях для приезжих из ОРДЛО людей могут быть сделаны исключения, однако в целом пока изменений в этом вопросе не предвидится. Пограничников уполномочили принимать отдельные решения по всем въезжающим из оккупированного Донбасса.