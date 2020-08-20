Мы уже подали сигнал - в Европе разгорелся новый международный скандал

Французский лидер Эммануэль Макрон набросился с громкими обвинениями на своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана — по его словам, политика последнего направлена на дестабилизацию Евросоюза. Кроме того, президент Франции пожаловался на то, что Эрдоган "проводит экспансионистскую политику, основанную на смеси национализма и исламизма, которая несовместима с европейскими интересами и является фактором дестабилизации". По мнению Эммануэля Макрона, в такой ситуации Европе следует реалистично оценивать происходящее и действовать в соответствии со своими интересами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Paris Match.

"Я совсем не выступаю за эскалацию. Однако, исходя из необходимости симметричных действий, я считаю важным избежать существования бессильной дипломатии... Мы уже подали сигнал, указав на действенность европейской солидарности", — подчеркнул французский лидер.

Стоит обратить внимание на то, что ранее Эммануэль Макрон призвал турецкие власти прекратить одностороннюю разведку нефти в Восточном Средиземноморье. Из-за действий турок команда Макрона направила в этот регион военные корабли с авиацией. Кроме того, французский лидер добавил, что "Франция является средиземноморской державой". Также влиятельный политик выступил за гибкий подход к решению проблем с Турцией. Известно, что уже 20 августа Эммануэль Макрона проведет встречу с лидером ФРГ Ангелой Меркель, на которой стороны обсудят важнейшие международные проблемы, в том числе Турцию и Беларусь.

Как известно, турецкие власти решили проводить сейсмические исследования в Средиземном море, несмотря на протесты Греции. Евросоюз обратился к Турции из-за конфликта в Средиземном море. В заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля говорится, что правительство Турции должно прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее французский лидер Эммануэль Макрона шокировал мир новым неожиданным заявлением.