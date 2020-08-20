Каждый должен - оппозиция Беларуси выдвинула Лукашенко неожиданно предложение

Белорусская оппозиция объявила свои требования к режиму Александра Лукашенко, главная из которых — новые выборы президента. Координационный совет объяснила, что действующий лидер сможет также участвовать в голосовании. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс.

По словам представительницы совета Марии Колесниковой, оппозиционеры пока не видят причин, по которым Лукашенко не может участвовать в новых выборах — это право каждого гражданина.

"Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубыми фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет", — пояснила она.

Колесникова добавила, перед выборами прежде всего необходимо перезагрузить весь кадровый состав Центральной избирательной комиссии, с головой включительно. Другим шагом в организации должно стать приглашение международных наблюдателей для максимальной прозрачности процесса голосования.

Напомним, выборы состоялись 9 августа. ЦИК объявил о победе Лукашенко, однако тысячи белорусов возмутились заявлением о 80% голосов и массовыми фальсификациями, они вышли с протестами против режима по всей стране.

Международное сообщество обратилась к Лукашенко с призывом к уступкам, которые могут урегулировать ситуацию. Вместо этого он обвинил другие страны в попытках вмешательства, а протестующих — в работе на иностранные деньги. Его критика обошла только Россию, хотя президент Владимир Путин фактически сделал больше "вмешательства" поддержкой Минска.

Как сообщал ONLINE.UA, Координационный совет объявил готовность к переговорам с Россией, чтобы объяснить команде российского президента Владимира Путина свое видение ситуации в стране. Отмечается, что противники режима Александра Лукашенко не настроены ограничивать отношения с Москвой.