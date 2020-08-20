Очень тревожные сообщения - Евросоюз сделал Путину последнее предупреждение

Евросоюз мгновенно отреагировал на отравление российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в коме и врачи ведут борьбу за его жизнь. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил крайнюю обеспокоенность международного сообщества, которое 20 августа потрясла шокирующая новость об эскстренной госпитализации российского политика. Глава европейской дипломатии призвал команду российского президента Владимира Путина тщательно расследовать обстоятельства отравления Навального. Он подчеркнул, что если подозрения об умышленном отравлении Навального окажутся правдой, то ответственные столкнутся с последствиями. Заявление Борреля уже поддержали министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу и его коллега из Литвы Линас Линкявичюс. Они отметили, что внимательно следят за ситуацией и настроены на привлечение виновных к ответственности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные заявление представителей ЕС, опубликованные в соцсетях.

"Обеспокоенный услышать о возможном токсическом отравлении Алексея Навального. Если это будет подтверждено, виновные должны быть привлечены к ответственности", — заявили представители стран Прибалтики и ЕС.

Они пожелали скорейшего выздоровления лидеру российской оппозиции Алексею Навальному и призвали российские власти провести расследование относительно вероятного отравления.

Как известно, Навальному резко стало плохо утром 20 августа на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву. В команде оппозиционера считают, что его отравили, подмешав токсические вещества в чай. Навальный внезапно потерял сознание, в связи с чем самолет экстренно сел в Омске. Telegram-канал Baza утверждает, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик. Пока окончательные анализы не готовы. Алексей, по словам врачей, еще не пришел в себя и находится в коме II-й степени.

При этом в больнице не могут подтвердить, что у Навального отравление. Российские токсикологи также заявляют, что все описанные симптомы с потерей сознания у Навального могли возникнуть и при обострении хронического заболевания, к примеру, связанного с системой нарушения мозгового кровообращения, или при гипогликемической коме у диабетиков.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в команде Навального считают умышленным его отравление. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш уверена, что отравление может быть связано с предвыборной кампанией оппозиционера в регионах.