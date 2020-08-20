Команда Зеленского готовит крайне неприятный сюрприз для Лукашенко

Недавно стало известно, что команда главы государства Владимира Зеленского активно рассматривает несколько возможных вариантов реакции Украины на историю с боевиками Вагнера. Украинские медиа предполагают, что прекращение сотрудничества по вопросам экстрадиции — один из них. По словам анонимных источников в дипломатических кругах, Украина может по-разному отреагировать на историю с вагнеровцами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

Сейчас команда Владимира Зеленского рассматривает такие варианты ответа на действия Александра Лукашенко:

отмена запланированного на октябрь "Форума регионов Украины и Беларуси" в Гродно;

замораживания работы различных двусторонних групп;

прекращения сотрудничества по вопросам экстрадиции.

Анонимные источники обращают внимание на то, что приостановка экстрадиции станет зеркальным ответом на демарш команды Александра Лукашенко в истории с выдачей вагнеровцев. По словам официального Киева, белорусские правоохранители обращаются к украинским коллегам с запросами гораздо чаще, чем наоборот — поэтому это будет мощным ударом по Минску. Кроме того, собеседник отреагировал на отзыв посла. По его убеждению, это была плохая идея, ему лучше было бы оставаться в Минске и собирать информацию.

Как известно, еще в июле 33 участников вооруженного формирования ЧВК "Вагнер" задержали на территории Беларуси. Их подозревают в попытке осуществления деятельности по дестабилизации ситуации в стране. Офис президента Украины направил запрос Минске о выдаче 28 боевиков, подозреваемых в преступлениях на Донбассе, однако Александр Лукашенко решил отдать задержанных российским властям.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее команда главы государства Владимира Зеленского неожиданно для всех заявила, что видит прямую связь между позицией Украины по ситуации в Беларуси и действиями России на Донбассе. В Офисе Президента убеждены, что резкая реакция может привести к эскалации на фронте и срыву перемирия.