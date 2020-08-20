СБУ жестко отреагировала на громкую провокацию Кремля по Донбассу

Российские спецслужбы объявили о якобы защита от украинских разведчиков главаря боевиков "ДНР", которого пытались вывезти из РФ. СБУ утверждает, что подобной операции ведомство не планировало. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на УНИАН.

По словам пресс-секретаря спецслужбы Елены Гитлянская, задавать вопросы по этому инциденту правильнее было бы представителям ГУР Минобороны.

Журналисты уточнили, что в обвинении ФСБ речь идет именно о сотрудника СБУ.

"Из тех, что называется, нет сотрудников СБУ. И вообще, если читать закон о Службе безопасности, мы занимаемся защитой внутренней безопасности. А внешние операции — это не наша компетенция", — отметила Гитлянская.

Также она добавила, никаких официальных комментариев от спецслужбы, вероятно, не будет.

"Какие комментарии от нас? Тем более в официальном сообщении не было, что это СБУ... В самом сообщении ФСБ — правоохранительные органы. Это уже интерпретация наших", — утверждает пресс-секретарь.

ФСБ в четверг, 20 августа, объявила о попытке украинских спецслужб похищения одного из главарей оккупационного режима в ОРДЛО, тот находился в России. Исполнителями операции стали несколько россиян, а кураторами — якобы внештатные представители СБУ и разведки Минобороны Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

Российские спецслужбы осведомлены о двух лиц как об организаторах нескольких операций, связанных с войной в Донбассе. Лубянка утверждает, именно Байдала является фигурантом дела о ликвидации бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Как сообщал ONLINE.UA, ФСБ уже задержала 7 россиян, которыми якобы руководили двое граждан Украины. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Уголовное дело возбудили в соответствии со статьей УК РФ о покушении на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой.