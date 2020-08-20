Над Землей произошла гигантская аномалия - к чему готовиться

Над Землей зафиксировали гигантскую аномалия в магнитном поле. Она, в частности, наблюдается над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана. В NASA бьют тревогу — эксперты предупреждают, что из-за негативного воздействия заряженных солнечных частиц, которые близко проникают к поверхности планеты, могут выходить из строя компьютеры, а также нарушаться порядок получения данных со спутников. В NASA отслеживают и изучают аномалию, отмечая, что пока она не оказывает серьезного влияния на повседневную жизнь жителей Земли, передает ONLINE.UA.

Ученые уже выяснили, что аномалия возникла из-за двух особенностей ядра Земли — наклона ее магнитной оси и потока расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра. Они поясняют, что магнитное поле Земли действует как щит вокруг планеты, отражая и улавливая заряженные солнечные частицы, но сейчас оно ослабело.

Эксперты планируют продолжать наблюдение над аномалией, поскольку она претерпевает некоторые изменения в морфологии и медленно движется. Эти данные позволят им получить новое понимание процессов ядра Земли и того, как они влияют на другие процессы планеты.

"Несмотря на то что Южно-Атлантическая аномалия движется медленно, она претерпевает некоторые изменения в морфологии, поэтому важно продолжать наблюдать за ней и выполнять миссии", — сказал геофизик Центра космических полетов NASA Терри Сабака.

Как сообщал ONLINE.UA, в августе Украину накроют несколько магнитных бурь разной интенсивности. Ближайшие геомагнитные штормы ожидаются 21-22 и 29 августа. В эти дни лучше избегать серьезной физической нагрузки, так как они вместе с геомагнитной активностью могут стать ударом для организма и спровоцировать большой упадок сил.