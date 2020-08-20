Кравчук срочно обратился к Верховной Раде после переговоров с РФ - что случилось

Член команды украинского лидера Владимира Зеленского и глава делегации в ТКГ от официального Киева Леонид Кравчук 20 августа сообщил о том, что во время заседания контактной группы по Донбассу представитель России Борис Грызлов и сепаратисты выдвинули Украине новые требования. Он обратил внимание на то, что Кремль заблокировал обмен пленными, разминирование, разведение сил и средств и подготовку к встрече лидеров нормандской четверки, пока Верховная Рада не изменит постановление "О назначении очередных местных выборов в 2020 году". Леонид Кравчук уточнил, что речь идет о пункте 4 постановления, в котором записано, что нельзя назначать и проводить местные выборы на временно оккупированных территориях. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Сегодня".

"Они попросили, чтобы это постановление, которое было принято, отвечало Минским договоренностям. Вот поэтому я и обратился в Верховную Раду и сказал, что ни я, ни ТКГ не может решить этот вопрос. Это постановление Верховной Рады, только они могут это сделать. Какая будет реакция? Буду общаться и с Офисом президента, и с Верховной Радой. Если мы хотим идти вперед, надо искать дорогу вперед. Если не хотим, надо сказать: мы не хотим, пусть будет так, как есть. Тогда все закончится, никаких переговоров не будет, просто стоять и сражаться на границе", — сказал Кравчук.

Он также отметил, что с этим вопросом представители России и ОРДЛО связали решения всех других вопросов. Журналисты поинтересовались у украинского политика, когда нужно проводить местные выборы на временно оккупированном Донбассе.

"В идеале, как я вижу, как это видят народные депутаты, сначала нужно установить мир, вывести войска, оружие, взять под контроль границу... То есть создать там украинскую власть, которой нет. Но это же мы хотим. Для этого нужно, чтобы та сторона тоже хотела. Они категорически даже говорить на эту тему не хотят. Если бы тогда Порошенко и его команда не приняли такого документа, возможно, можно было бы искать другие пути", — пояснил Леонид Кравчук.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш пояснил, что действительно готовит Путин по Донбассу.