В ВСУ возник резонансный скандал - глава Минобороны пошел на радикальные меры

Чиновники Минобороны оказались в громком скандале — в СБУ разоблачили их масштабную коррупционную схему при закупке средств индивидуальной защиты, в частности, масок для военнослужащих. По данным предварительного расследования, начальник управления командования Медсил совместно с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн грн.мГлава Минобороны Андрей Таран и глава ВСУ Руслан Хомчак мгновенно отреагировали на скандал. Они поручили провести служебное расследование. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минобороны и Генштаба ВСУ.

"Правоохранительными органами выявлены факты получения неправомерной выгоды должностными лицами одного из командований Вооруженных Сил Украины от участников тендерных процедур на поставку медицинских материалов. В рамках открытого уголовного производства осуществляются соответствующие процессуальные действия. Решением Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины на время расследования от выполнения должностных обязанностей отстранен ряд должностных лиц. Руководство Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил всесторонне способствуют проведению следственных действий в рамках уголовного производства", — сообщили о решении Тарана в Минобороны.

В свою очередь Руслан Хомчак провел срочную видеоконференцию с руководством ВСУ. Он подчеркнул, что проявления коррупции в украинской армии недопустимы.

"Высокое доверие общества к Вооруженным Силам недопустимо подрывать коррупционными деяниями, которые к тому же порочат светлую память павших собратьев", — отметил Руслан Хомчак.

Как известно, по факту вымагательства взятки должностными лицами Медицинских сил ВСУ возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Подробности следствия пока не раскрываются, но в СБУ уточнили, что организаторов махинации задержали при передаче заключительной части отката в размере 600 тысяч гривен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский отреагировал на резонансный скандал вокруг Минздрава, главу которого обвинили в закупке медицинских костюмов для медиков по завышенной цене.