Это захват власти - режим Лукашенко нанес оппозиции удар в ответ

Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против объединенной оппозиции республики. Оппонентам режима Александра Лукашенко обвиняют попытку захвата власти. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на белорусские неправительственные медиа.

По словам генпрокурора страны Александра Конюка, дело открыли соответствии со статьей о "Призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", — подчеркнул он.

Согласно белорусскому законодательству, фигурантам дела грозит заключение на срок до 5 лет.

Напомним, белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета для организации мирного процесса передачи власти, поскольку события двух последних недель продемонстрировали нелегитимности действующего режима.

После выборов президента 9 августа тысячи белорусов вышли на протесты против сегодняшней власти, которую они звинувалы в фальсификациях.

"Мы делали все открыто и прозрачно, все опубликовано и есть в документах Совета. Мы не усматриваем в этом какого-то нарушения закона, наоборот видим действия законные, направленные на восстановление законности в стране. Если это преступление, то у нас в стране большие проблемы с законностью". — ответила оппозиция на действия прокуратуры.

Как сообщал ONLINE.UA, представители Евросоюза планируют в ближайшее время ввести санкции протирежиму Александра Лукашенко в Беларуси. Впрочем, намерения содружества могут нарушить отдельные страны. Подробности — по ссылке.