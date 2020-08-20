Наконец-то известно, какой украинский город первым запустит вакцинацию против COVID-19

Начальник главного управления Держспоживслужбы Киева Олег Рубан сообщил украинцам долгожданную новость — он заявил, что первым городом Украины, которое начнет применять вакцины и препараты против коронавируса, станет Киев. По словам чиновника, именно столица всегда была лидером по заболеваемости коронавирусом и другим острым респираторным инфекциям. Главная причина — большая миграция населения, большое количество людей из групп риска, проживающих в Киеве. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Obozrevatel".

"Поэтому Киев первым зашел в эпидемию и последним будет выходить", — подчеркнул Олег Рубан.

Стоит обратить внимание на то, что первым регионом в Украине, по которому ударила эпидемия COVID-19 , стала Буковина. Что важно понимать, сейчас ужасная эпидемиологическая ситуация на Львовщине, а Киев находится на втором месте.

"Учитывая научную сеть, Киев будет первым применять препараты и вакцины против коронавируса. Что касается киевской городской власти, то при официальной регистрации вакцины в тот же день пройдет закупка препарата для населения города", — заявил украинский чиновник.

Кроме того, Рубан добавил, что сейчас в столице проводят массовое тестирование всех больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций. Зато только у 10-15% подтверждают коронавирус. По его словам, согласно прогнозам заболеваемость будет только расти. Начало максимальных показателей будет в октябре-ноябре. Чиновник обратил внимание на то, что ситуация стабилизируется тогда, когда горожане начнут соблюдать все рекомендации — пользоваться медицинскими масками, антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

Что важно понимать, в четверг, 20 августа, в Украине зафиксировали 2134 новых случаев заражения, это абсолютной антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 98 537 человек, из них 2184 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью.