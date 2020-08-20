В правительстве пояснили необычный указ Зеленского - что важно знать

Несколько дней назад украинский глава Владимир Зеленский подписал указ о Большом строительстве в области культуры. 20 августа глава Минкульта Александр ткаченко пояснил, что значит этот необычный указ. По словам Ткаченко, Зеленский запустил масштабную реставрацию и реконструкцию объектов культуры, которые уже более десяти лет не финансировались. Тем самым президент увеличил финансирование Министерства культуры в несколько раз и утвердил капитальные расходы на важные культутрные объекты, которые были практически заморожены. Об этом министр сообщил во время брифинга, передает ONLINE.UA.

"Понял, что такой необычный указ требует объяснения, и, собственно, почему он именно появился. В 2020 году бюджет на сферу культуры сравнялся с Албанией, которая тратит 0,2% ВВП на сферу культуры. Это самая маленькая сфера с точки зрения бюджетного финансирования. Если не считать того миллиарда грн, который нам был выделен для преодоления карантина, это 7,9 млрд грн в год. Это очень мало", — сказал Ткаченко.

Министр подчеркнул, что из 130 тысяч недвижимых культурных объектов 80% нуждаются в немедленной реконструкции — это театры, музеи, старинные замки. При этом в указе Зеленского речь идет не только о реставрации, но и наполнении новым содержанием культурных объектов, будет способствовать увеличению количества зрителей и туристов.

"После финансового кризиса в 2008 году эти объекты культуры не финансировались. То есть, капитальные расходы были практически заморожены. Последствия все знаете, все эти страшные картинки заброшенных замков и музеев... латать эти дыры местами просто нет возможности. Мы посчитали, что на осуществление этих программ, которые включает в себя указ Президента, в ближайшие четыре года потребуется более 55 млрд грн. О чем идет речь: не только о реставрации и реконструкции этих домов, достройке в некоторых местах музеев. А также на создание центров культурных услуг. Речь идет о трансформации старых клубов, библиотек", — уточнил Ткаченко.

Напомним, после подписания соответствующего указа Зеленский поставил неотложную задачу правительству. Он поручил разработать меры по поддержке культуры и культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма в рамках "Большого строительства". Президент добавил, что Кабмин должен решить вопрос и финансирования мероприятий, предусмотренных указом, и каждые полгода информировать о состоянии его выполнения.

Как сообщал ONLINE.UA, Ткаченко возглавил Минкульт Украины в июне 2020 года. До этого он руководил холдингом «1+1», в котором остался почетным президентом.