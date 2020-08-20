МИД провело экстренное совещание из-за Беларуси - что происходит

Представители Министерства иностранных дел провели рабочее совещание по безотлагательному вопрос — ситуации в Беларуси. Дипломаты разработали вероятный план по выстраивание отношений с Минском в этих особых условиях. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ведомство.

По обнародованным данным, участником совещания стал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

"Посол предоставил оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. Состоялась дискуссия по затронутым послом вопросов. По результатам совещания Министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства государства предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений", — пояснили в МИД.

Также пресс служба напомнила об отзыве Кизима из соседней страны 17 августа для консультаций. Этого требовала оценка реальных отношений с официальным Минском, который восстал перед новой общественно-политическим кризисом.

"Вызова посла предшествовали безосновательные обвинения действующим руководством Беларуси Украины во вмешательстве во внутренние дела республики, а также выдача Республикой Беларусь бойцов ЧВК "Вагнер" Российской Федерации на все имеющиеся моральные и правовые основания передать их Украине", — обратили внимание в министерстве.

Напомним, с 9 августа в Беларуси не утихают акции протеста, которые начались после президентских выборов, которые выиграл Александр Лукашенко. Тысячи белорусов уверены в фальсификации голосования, определенные факты обнародовали СМИ ряда стран.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно стало известно, что команда главы государства Владимира Зеленского активно рассматривает несколько возможных вариантов реакции Украины на историю с вагнеривцямы. Украинский медиа предполагают, что прекращение сотрудничества по вопросам экстрадиции — один из них.