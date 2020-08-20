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Не вмешивайтесь - США выдвинули жесткий ультиматум Путину

Мир | Читати новину українською
Не вмешивайтесь - США выдвинули жесткий ультиматум Путину Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Главный соперник американского лидера Дональда Трампа и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал призывы к проведению новых выборов президента Беларуси. Кроме того, он выдвинул новый ультиматум команде главы Кремля Владимира Путина — американский политик требует, чтобы официальная Москва не вмешивалась во внутренние дела Беларуси. Об этом Джо Байден написал на своих страницах в социальных сетях, передает ONLINE.UA.

"Отважные граждане Беларуси показывают, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась — дело не в геополитике, а в праве избирать своих лидеров", — написал Байден.

"Это ужасно. Это ужасная ситуация, Беларусь. Мы будем очень внимательно следить за этим... Огромное количество мирно протестующих белорусов ясно показывают, что правительство больше не может игнорировать их призывы к демократии. Сегодняшние высказывания президента Лукашенко отражают это осознание, хотя разделение властей все еще не решает проблемы отсутствия свободных и справедливых выборов", — подчеркнул Дональд Трамп.

Как известно, главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская недавно записала обращение к лидерам Евросоюза, во время которого попросила не признавать сфальсифицированных выборов и провести новое голосование с участием международных наблюдателей. Что важно понимать, члены ЕС уже смогли договориться ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси. Кроме того, они официально сообщили, что не признают результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее стало известно, что Зеленский готовит новый неприятный сюрприз Лукашенко.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Джо Байден, Светлана Тихановская, США, Дональд Трамп, Беларусь, выборы в Беларуси, Александр Лукашенко, протесты
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