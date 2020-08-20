Не вмешивайтесь - США выдвинули жесткий ультиматум Путину

"Это ужасно. Это ужасная ситуация, Беларусь. Мы будем очень внимательно следить за этим... Огромное количество мирно протестующих белорусов ясно показывают, что правительство больше не может игнорировать их призывы к демократии. Сегодняшние высказывания президента Лукашенко отражают это осознание, хотя разделение властей все еще не решает проблемы отсутствия свободных и справедливых выборов", — подчеркнул Дональд Трамп.

Как известно, главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская недавно записала обращение к лидерам Евросоюза, во время которого попросила не признавать сфальсифицированных выборов и провести новое голосование с участием международных наблюдателей. Что важно понимать, члены ЕС уже смогли договориться ввести санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси. Кроме того, они официально сообщили, что не признают результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее стало известно, что Зеленский готовит новый неприятный сюрприз Лукашенко.