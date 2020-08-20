УЕФА готовит невероятный сюрприз болельщикам - чего ждать от футбола

Руководство УЕФА провело масштабную видеоконференцию, участниками которой стали 55 генсекретаря ассоциаций. Одной из тем встречи стало постепенное возвращение болельщиков на матчи. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Согласно обнародованным подробностями, представители спортивных организаций общаются с правительствами и профильными министерствами в разработке плана по возвращению фанатов.

Отмечается, что на стадионах необходимо поддерживать строгие эпидемические ограничения и правила, чтобы гарантировать безопасность всем присутствующим на матчах.

УЕФА объяснила, что можно использовать как пилотный поединок с фанатами Суперкубок, который планируют на 24 сентября в Будапеште. Впрочем, в организации обратили внимание, что говорить о полноценном открытия трибун еще рано.

Другим важным вопросом, который обсудили, стал карантин для игроков команд. Речь шла о матче национальных сборных, в результате которых представители разных стран могут в карантине после возвращения из-за границы.

Ассоциациям рекомендовали обратиться к национальным правительствам с просьбой о исключений для футболистов и работников команд — так называемых международных коридоров, которые уже создали в отдельных государствах.

Считается, что рисков для общества это не составит, поскольку спортсмены будут проходить тестирование по Протоколу УЕФА.

Напомним, трибуны для болельщиков закрыли с марта из-за распространения COVID-19 . Несколько матчей в таких условиях успели провести до введения жесткого карантина.