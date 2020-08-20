В команде Зеленского бьют тревогу из-за решения Путина против Украины

Команда российского главы Владимира Путина не оставляет попыток заблокировать переговоры по Донбассу, выйти из переговорного процесса и посадить за стол переговоров с официальным Киевом боевиков ОРДЛО. Кремль своими наглыми планами уже превратился минский переговорный процесс в фарс, но ради сохранения самой возможности мирного диалога и поддержки Запада, официальный Киев дипломатично это "проглатывает". Представитель украинской делегации в ТКГ от Луганска Сергей Гармаш расценивает поведение РФ на Минских переговорах как откровенное, демонстративное хамство, на которое закрывает глаза как Запад, так и представители ОБСЕ, участвующие в переговорах. Гармаш говоря о копромиссах в Минских соглашениях напомнил, что что сделки с дьяволом всегда заканчиваются плохо — он считает, что Путин ради достижения своей цели пойдет на многие условяи Украины, но потом заберет в миллион раз больше. Своей позицией по поводу последнего решения Путина, который на переговорах ТКГ продолжал добиваться своих реальных целей по Донбассу, Гармаш поделился в соцсети, передает ONLINE.UA.

"Россия жестко, я бы сказал, по хамски продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО. Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это – узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации. В ТКГ есть лишь приглашенные Российской делегацией (Москва постыдилась даже сделать их членами делегации РФ). Тем более недопустима занятая Россией позиция наблюдателя, а не участника процесса, заявления о том, что она "примет любое консенсусное решение между делегациями ОРДО-ОРЛО и Украиной", — рассказал Гармаш о новых ультиматумах РФ.

Журналист, включенный в ТКГ как представитель Луганска, подчеркнул, что не собирается молча терпеть то извращение, которое РФ и ОБСЕ называют переговорами. Он возмущен, что очевидного противоречия Минским соглашениям не замечают ОБСЕ и западные партнеры, ради поддержки которых Украина наступает не только на самоуважение, но и на простую логику.

"Я, как житель Донбасса, выброшенный под угрозой смерти из своего дома за политические убеждения, расцениваю поведение РФ на Минских переговорах как откровенное, демонстративное хамство. Если РФ и ее марионетки из Донецка и Луганска думают, что игнорирование текста Минска, манипуляции и давление — это та форма "диалога", которая приведёт к желаемому эффекту "мирного урегулирования", то они ошибаются. Учите физику: любая сила вызывает обратную силу противодействия… Или мы будем конструктивно разговаривать и убеждать друг друга логикой и аргументами, искать компромиссы не выходя за текст "Минска", и слыша друг друга, или я, как представитель вынужденно перемещенных лиц, буду делать все, чтоб показать украинскому обществу, и прежде всего ВПЛ, как Россия к ним относится и собирается обращаться с ними после реализации Минска", — предупредил Кремль Гармаш.

Он подчеркнул, что дело не в тексте Минских соглашений, которые, по мнению Гармаша, могут стать основой компромисса, а в методах и формах, которые Россия использует, пытаясь заставить официальный Киев принять ее извращенную трактовку этого текста.

"Обращаюсь к ОБСЕ и западным партнерам. Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ — это Россия Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия. После этого поста меня могут обвинить в срыве стратегических планов, может даже назовут его помехой к очередному обмену. Но освободить 10-100 человек и отдать в рабство 40 миллионов — это не тот результат, который оправдывает сделку с дьяволом. Сделки с дьяволом всегда заканчиваются плохо. Он даст тебе все, что ты хочешь, но потом заберёт в миллион раз больше", — подытожил Гармаш.

Как известно, команда президента РФ Владимира Путина снова пыталась сорвать переговоры по Донбассу, но они все же состоялись 19 августа. В ходе заседания ТКГ, в котором впервые принимал участие первый президент Украины Леонид Кравчук и его первый заместитель Витольд Фокин, команда украинского президента Владимира Зеленского согласилась с некоторыми предложениями России относительно разминирования и новых участков разведения сил и средств. Кроме того, экономическая группа ТКГ по Донбассу решила, что украинское предприятие по водообеспечения будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающего на временно оккупированной территории. Гуманитарная рабочая группа достигла прогресса в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ОБСЕ лопнуло терпение из-за ультиматума ОРДЛО на переговорах ТКГ.