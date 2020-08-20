У Путина шокировали заявлением о госпитализации Навального

20 августа пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального официально заявила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай. Позже стало известно, что Навальный находится в коме в тяжелом состоянии. Российские медиа пишут, что врачи поставили предварительный диагноз Навальному — отравление неустановленным психодиcлептиком. Неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков уже прокомментировал эту новость — он заявил, что команда Владимира Путина желает оппозиционеру Алексею Навальному "скорейшего выздоровления" и готова в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Если обратятся к Кремлю или обратятся в Министерство здравоохранения, или обратятся к любому ведомства, конечно (Кремль готов помочь организовать перевозку Навального за границу — ред.). Многие граждане России в эти дни, хотя закрытые границы, выезжают на лечение за границу. И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут. Конечно, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", — заявил Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российская власть знает о госпитализации Навального, но президенту Владимиру Путину отдельно об этом не докладывали. Эта информация включена в результаты мониторинга СМИ, которые получает президент.

"Да, СМИ размещают много информации об этом, мы также читаем эту информацию. Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии, врачи сейчас делают все, что необходимо, вовлеченные в Омске лучшие врачи, и, насколько нам известно также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины", — говорит Песков.

Он также отметил, что консилиумы по Навальному проходят с участием врачей из Москвы. Версию об отравлении галлюциногеном Песков назвал "только предположением".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее власти США выдвинули новый ультиматум команде Владимира Путина.