Лукашенко принял новое шокирующее решение - что происходит в Беларуси прямо сейчас

Белорусский глава Александр Лукашенко продолжает предпринимать радикальные меры после того, как публично обвинил Запад в наращивании военной силы у границ Беларуси. 18 августа он привел в полную боевую готовность войска у западных границ республики, а 20 августа объявил масштабные военные учения у границ Польши и Литвы. На них Лукашенко согнал сотни военных, а также приказал провести мобилизацию в отдельных частях Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении, привести войска в боевую готовность, чтобы они смогли в любой момент выполнять боевые задачи. Что прямо сейчас происходит в Беларуси, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу белорусского Минобороны.

"Мы видим, что сегодня идет вмешательство во внутренние дела нашего государства. Мы получаем информацию из разных источников, которая не может нас не беспокоить. Прогнозируем развитие различных вариантов. Исходя из этого принято решение на проведение комплексного тактического учения с войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении. Данное решение сегодня ночью доложено Главе государства Александру Лукашенко, и им утверждено", — говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

Важно отметить, что ни Лукашенко, ни руководство Минобороны Беларуси ни разу не уточнили, что же все-таки происходит у западных границ республики, что так их беспокоит. Ранее же Лукашенко заявлял о стянутых танках и самолетах НАТО, находящихся в 15 минутах лета от белорусских лесов. В Альянсе категорически опровергли обвинения Лукашенко — в НАТО подчеркнули, что следят за ситуацией в Беларуси, но силы у ее границы не наращивают.

Как известно, Лукашенко держит на личном контроле военные учения на границах Беларуси и стран ЕС. В них принимают участие воинские части механизированных соединений, силы специальных операций, ВВС ПВО, разведки, радиоэлектронной борьбы, ракетных войск и артиллерии. В рамках учений также проводятся провокационные полеты авиации Ан-26 50 САБ, Як-130 116 ШАБ, Су-30 СМ 61 ИАБ, которые белорусские военные подняли в воздух по приказу Лукашенко для охраны государственной границы.

Напомним, Лукашенко считает, что за протестной ситуацией в Беларуси стоит Запад. Поэтому он внезапно обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — "в связи с напряженной ситуацией на западных границах". Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Тем временем в Беларуси продолжаются вторую неделю масштабные протесты. Жители страны требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.Уже четвертый день в Белоруси проходит забастовка — сотрудники ведущих предприятий страны отказываются выходить на работу, пока режим Лукашенко не выполнит требования народа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко привел в полную боевую готовность войска у западных границ Беларуси.