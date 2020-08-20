107-летняя бабушка, которая победила COVID-19, наконец-то озвучила свой секрет долголетия

Старейшая женщина, которая смогла победить коронавирусную инфекцию в Великобритании, наконец решила рассказать о своих секретах долголетия. 107-летняя Анжела Хатор откровенно призналась, что остается здоровой благодаря двум простым привычкам — она ежедневно ест апельсин и радуется каждому мгновению жизни. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Daily Mail.

Отважной бабушке, которой удалось пережить как мировые войны, так и испанскую эпидемию гриппа в 1918 году, на прошлой неделе исполнилось 107 лет. В апреле текущего года старушка заразилась коронавирусом и едва не умерла. Тогда она даже позвала дочь в больницу, чтобы попрощаться с ней. Оданк Анжела Хатор смогла побороть инфекцию и выздороветь.

"Мне сказали, что это (смерть матери, — ред.) может произойти любую минуту. Учитывая возраст мамы, я к этому как-то подготовилась. Но когда я увидела ее, она выглядела ужасно — она была белой, как простыня", — рассказывает дочь Анжелы, Полина.

По словам самой бабушки, чтобы оставаться здоровой, она ежедневно съедает один свежий апельсин. Кроме того, Анжела вспомнила свою жизнь во время "испанки". По ее словам, люди продолжали жить без изменений и не было карантина, как сегодня.

"Мы просто продолжили жить, как всегда. Люди ходили на работу. Не так, как сегодня... Без масок", — рассказала 107-летняя женщина.

Анжела призналась, что очень боялась начала депрессии после пандемии коронавируса.

"Я боюсь, что это будет так же плохо, как в 1930-е ", — отметила бабушка.

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