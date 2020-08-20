В ЕС неожиданно озвучили претензии к Украине - в чем проблема

В Европейском суде по правам человека заявили о нарушениях со стороны Украины Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь идет о неэффективном расследовании дел, касающихся пыток. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По обнародованным данным, упоминается 18 уголовных производств, все они находятся на контроле Совета Европы.

В суде пояснили, СЕ держит на контроле более 70 дел с 2013 года, касающихся пыток и других форм преступного отношения. Среди них — группа расследований "Каверзин / Афанасьев / Белоусов", истцы которой заявили о насилии со стороны правоохранителей.

"В течение последних 7 лет ни одно из дел этой группы не была снята Советом Европы по контролю, ведь надлежащее расследование в них так и не было проведено. Только в этом году работа в этом направлении сдвинулась с мертвой точки. По каждому производству, в которых мы возобновляем расследование предоставляются подробные указания о необходимости проведения конкретных следственных и процессуальных действий с учетом позиции Европейского суда по правам человека ", — цитирует пресс служба заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова.

Сейчас прокуроры специализированного подразделения Офиса по противодействию пыткам получили из региональных ведомств 57 производств соответствующей категории — для изучения.

"Уже в сентябре представители Офиса генпрокурора в Страсбурге отчитываться перед Комитетом министров Совета Европы по этой группы производств", — объявили в ОГПУ.

Как сообщал ONLINE.UA, 23 июля украинская власть и Европейская комиссия в Брюсселе наконец смогли подписать меморандум и кредитное соглашение, подтверждающее предоставление официальному Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро. В подписанном документе отмечается, что сумма займа в 1,2 миллиарда евро разделена на 2 транша.