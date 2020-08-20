Сколько украинцев действительно умерли от коронавируса - поражающие данные

Государственная служба статистики поделилась с украинцами важными данными — там сообщили, что за первые шесть месяцев 2020 года (январь — июнь) в Украине от коронавируса умерли 1066 человек, от гриппа и воспаления легких в три раза больше — 3078 людей. Больше всего причиной смерти украинцев были болезни системы кровообращения, от которых умерли 196 567 человек, в том числе от ишемической болезни сердца — 135 867 человек. Всего за шесть месяцев умерло 287 010 украинцев, из-за чего численность населения уменьшилась на 140,3 тысяч человек, так как рождаемость и миграционный прирост намного меньше числа умерших. Об этотм сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Госстата.

В отчете службы статистики указано, что туберкулез за этот период забрал жизни 1613 украинцев, в результате заболевания ВИЧ умерли 1583 человека. Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 38 222 граждан страны. При этом 13679 украинцев стали жертвами внешних причин смерти — транспортные несчастные случаи забрали жизни у 1 646 украинцев, от утопления умерли 612 людей, 596 украинцев погибли на пожаре, 832 человека стали жертвами случайного отравления. Также сообщает, что 1157 украинцев умерли от отравления алкоголем, 3078 людей покончили жизнь самоубийством, жертвами умышленных убийств стали 688 человек.

Таким образом, с января по июнь 2020 года население в Украине сократилось на 140 300 людей и составляет 41 762 100 человек. Отметили в Госстате значительное снижение рождаемости в стране. С начала 2020 года в Украине родилось 139 134 человек, что на 10 тысяч меньше, чем в прошлом году. Миграционный прирост составил 7 598 человек — в прошлом году в Украину мигрировали почти в два раза больше людей.

"Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 48 живорожденных", – подчеркнули в Госстате.

Напомним, на 1 декабря 2019 года численность населения Украины составляла 41922,7 тысяч человек. Всего в прошлом году в стране умерли 533764 человека, из которых более двух тысяч детей до года. Родилось при этом 286777 человек.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в первом квартале 2020 смертность в Украине оказалась ниже, чем годом ранее.