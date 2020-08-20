Мы не будем этого делать - у Путина удивили мир неожиданным обещанием

20 августа постоянный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с очередным громким заявлением — он пообещал международному сообществу, что российские власти не будут вмешиваться во внутренние дела Беларуси. По словам представителя российского президента Владимира Путина, проблемы в Беларуси должны решать сами белорусы с помощью диалога, оставаясь в правовом поле. Кроме того, Дмитрий Песков в своем стиле выразил обеспокоенность в связи с тем, что определенные силы осуществляют косвенное и "даже прямое вмешательство" в дела республики. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны... Президенты двух стран находятся в постоянном контакте, они часто общаются друг с другом по телефону, обмениваются мнениями. Пока о большем говорить не приходится", — сказал Песков.

Представитель Кремля цинично отметил, что диалог с белорусской оппозицией со стороны РФ или других стран был бы вмешательством в дела Беларуси.

"Мы считаем, что в первую очередь должен осуществляться внутрибелорусский диалог, потому что если зарубежные страны, в том числе и Россия, начнут вести диалог с оппозицией, это и будет вмешательством во внутренние дела", — заявил представитель Владимир Путин.

Кроме того, Песков добавил, что официальная Москва ведет диалог с ЕС в отношении Беларуси, но видит в позиции Брюсселя "правовой гандикап".

"Мы продолжаем последовательно доводить позицию до наших собеседников о недопустимости внешнего воздействия на события в Беларуси", — подчеркнул представитель Кремля.

Также пресс-секретарь российского президента рассказал, что за последние дни Путин и Александр Лукашенко созванивались четыре раза. В частности, 18 августа президент РФ сообщил белорусскому коллеге о переговорах с лидерами ЕС, поскольку последний с ними говорить отказывается.