Ким Чем Ын передаст часть полномочий другому человеку - шокирующие новости из КНДР

Глава правительства Северной Кореи Ким Чен Ын намерен делегировать часть полномочий другому человеку. Это — его младшая сестра Ким Ин Чжон, которую удивительно часто замечали с братом последнего времени. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Yonhap.

По обнародованным данным, таким образом лидер КНДР планирует "облегчить стресс". Он будет иметь "абсолютную власть" и в дальнейшем, однако будет запущен процесс постепенной передачи полномочий родственникам.

"Председатель Ким Чен Ын, по-прежнему сохраняет свою абсолютную власть, но часть ее постепенно будет передаваться. Йо Чжон — де-факто лидер номер два, но преемника не избран", — пояснили в агентстве.

Журналисты заметили, что сестра Ким Чен Ына выглядит очевидным выбором для передачи власти. Ей 32 года, она присутствовала на встрече брата с лидером США Дональдом Трампом и Китая — Син Цзиньпином.

Также она получила место прямо позади американского вице-президента Майка Пенса на Зимней Олимпиаде 2019 — в соревнованиях участвовала сборная Северной Кореи.

Также Ким Ин Чжон стала первой представительницей семьи лидеров КНДР, кто посетил южнокорейский Сеул. там она передала лично сообщение от своего брата — президенту республики Мун Чжэ Ину.

Главной проблемой для сестры Ким Чен Ына является его пол, поскольку лидерами Северной Кореи традиционно были мужчины, а общество — вполне консервативно.

Как сообщал ONLINE.UA, на Корейском полуострове несколько недель продолжается серьезное обострение между Пхеньяном и Сеулом. В настоящее время власти КНДР сделала жесткое предупреждение соседнем государстве.

Северокорейская сторона предупредила официальный Сеул, что вскоре начнет "войну", но агитационную. Южного соседа якобы ждет возмездие и тяжелые времена.